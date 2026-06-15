Цены на нефть упали на фоне достижения мирного соглашения между США и Ираном
Категория
Экономика
Дата публикации

Цены на нефть упали на фоне достижения мирного соглашения между США и Ираном

нефть
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Источник:  Reuters

Цены на нефть снизились более чем на 4 доллара в понедельник, 15 июня, после того, как президент США Дональд Трамп и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявили о достижении первоначального соглашения о прекращении войны и возобновлении движения через Ормузский пролив.

Главные тезисы

  • Цены на нефть упали более чем на 4 доллара в результате достижения соглашения между США и Ираном.
  • Прогнозируется снижение цен на нефть в связи с восстановлением потоков через Ормузский пролив.

Нефть падает в цене: что произошло

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 4,08 доллара, или 4,7%, до 83,25 доллара за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 4,35 доллара или 5,1% и стоила 80,53 доллара.

Цена на обе марки сырья упала в понедельник до самого низкого уровня с 10 марта, прибавив к падению их стоимости более чем на 3% в пятницу.

Президент США заявил в воскресенье, что Ормузский пролив будет открыт «бесплатно», и военно-морская блокада США иранских портов также прекратится. По словам премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, страна которого выступала посредником, США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании в пятницу в Швейцарии.

Премия за геополитические риски, заложенная в цену на сырую нефть, теперь достаточно агрессивно снижается, поскольку трейдеры учитывают перспективу восстановления потоков нефти, — сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Инвесторы также осторожно следят за тем, как быстро ближневосточные производители могут восстановить добычу и экспорт нефти после ущерба, нанесенного войной, и зайдут ли в регион новые суда.

Хотя эти неопределенности свидетельствуют о рисках роста нашего прогноза по фьючерсам на нефть Brent, которые достигнут цены 80 долларов за баррель до конца года, стоит отметить, что потоки нефти через Ормузский пролив должны достичь лишь 60-70% от довоенного уровня, чтобы вернуть рынки нефти к довоенным ожиданиям. Дхара, стратега по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia.

Отмечается, что Великобритания, Франция, Германия и Италия заявили в воскресенье, что готовы отменить санкции против Ирана в ответ на шаги по его ядерной программе.

Кроме немедленной ценовой реакции, внимание теперь переключится на темпы фактической нормализации поставок и соблюдения соглашения, — сказала старшая аналитика рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

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