Ціни на нафту впали на тлі досягнення мирної угоди між США та Іраном

Ціни на нафту знизилися на понад 4 долари у понеділок, 15 червня, після того, як президент США Дональд Трамп та заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявили про досягнення початкової угоди про припинення війни та відновлення руху через Ормузьку протоку.

Нафта падає у ціні: що сталося

Ф’ючерси на нафту марки Brent упали в ціні на 4,08 долара, або 4,7%, до 83,25 долара за барель, а американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 4,35 долара, або 5,1% та коштувала 80,53 долара.

Ціна на обидві марки сировини впала у понеділок до найнижчого рівня з 10 березня, додавши до падіння їх вартості на більш ніж на 3% у п’ятницю.

Президент США заявив у неділю, що Ормузька протока буде відкрита «безкоштовно», та військово-морська блокада США іранських портів також припиниться. За словами прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шарифа, країна якого виступала посередником, США та Іран підпишуть меморандум про взаєморозуміння у Швейцарії в п’ятницю.

Премія за геополітичні ризики, яка була закладена в ціну на сиру нафту, тепер досить агресивно знижується, оскільки трейдери враховують перспективу відновлення потоків нафти, — сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер. Поширити

Інвестори також обережно стежать за тим, як швидко близькосхідні виробники можуть відновити видобуток та експорт нафти після збитків, завданих війною, і чи зайдуть до регіону нові судна.

Хоча ці невизначеності свідчать про ризики зростання нашого прогнозу щодо ф’ючерсів на нафту Brent, які досягнуть ціни 80 доларів за барель до кінця року, варто зазначити, що потоки нафти через Ормузьку протоку мають досягти лише 60-70% від довоєнного рівня, щоб повернути ринки нафти до довоєнних очікувань щодо надлишку пропозиції, — йдеться у записці Вівека Дхара, стратега з сировинних товарів Commonwealth Bank of Australia.

Зазначається, що Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія заявили в неділю, що готові скасувати санкції проти Ірану у відповідь на кроки щодо його ядерної програми.