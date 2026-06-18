Цены на нефть стремительно упали из-за подписания соглашения между США и Ираном

Мировые цены на нефть 18 июня продолжают падать на фоне заявления президента Дональд Трамп о подписании мирного соглашения между США и Ираном, которое, в частности, позволит возобновить движение танкеров через Ормузский пролив.

Цены на нефть продолжают падать

Как отмечается, цены на нефть снизились более чем на 2% после заключения промежуточного соглашения между США и Ираном.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на $1,64, или 2,06%, до $77,91 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $1,8, или 2,34%, до $74,99 за баррель. Поделиться

Оба бренда достигли минимальных значений за последние три месяца на фоне надежд, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном позволят возобновить транспортировку нефти через Ормузский пролив.

Распродажа усилилась, поскольку энергетические рынки и дальше агрессивно закладывают в цены быстрее, чем ожидалось, возвращение иранских баррелей после недавнего меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заявил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Ожидается, что подписанный меморандум о взаимопонимании из 14-ти пунктов запускает 60-дневный период переговоров Вашингтона и Тегерана. В частности, Иран должен разрешить свободный проход судов по Ормузскому проливу, а движение по морскому пути планируют восстановить в полную силу в течение 30 дней.

В то же время, иранские чиновники заявили, что 60-дневный раунд переговоров будет сосредоточен исключительно на ядерной программе и санкционной политике.

Напомним, что Трамп, комментируя ситуацию журналистам после отъезда из Дворца Версаля, заявил о подписании мирного соглашения между США и Ираном.

Согласно проекту документа, предусмотрена постепенная отмена всех антииранских санкций и снятие морской блокады с Ормузского пролива. Поделиться

Как известно, еще после анонса мирного соглашения мировые цены на нефть снизились до самого низкого уровня с 10 марта.