Цены на нефть стремительно упали из-за подписания соглашения между США и Ираном

Мировые цены на нефть 18 июня продолжают падать на фоне заявления президента Дональд Трамп о подписании мирного соглашения между США и Ираном, которое, в частности, позволит возобновить движение танкеров через Ормузский пролив.
Главные тезисы
- Подписание мирного соглашения между США и Ираном привело к резкому падению цен на нефть на мировом рынке.
- Возобновление транспортировки нефти через Ормузский пролив вызвало негативную реакцию на энергетических рынках.
Цены на нефть продолжают падать
Как отмечается, цены на нефть снизились более чем на 2% после заключения промежуточного соглашения между США и Ираном.
Оба бренда достигли минимальных значений за последние три месяца на фоне надежд, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном позволят возобновить транспортировку нефти через Ормузский пролив.
Распродажа усилилась, поскольку энергетические рынки и дальше агрессивно закладывают в цены быстрее, чем ожидалось, возвращение иранских баррелей после недавнего меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заявил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.
Ожидается, что подписанный меморандум о взаимопонимании из 14-ти пунктов запускает 60-дневный период переговоров Вашингтона и Тегерана. В частности, Иран должен разрешить свободный проход судов по Ормузскому проливу, а движение по морскому пути планируют восстановить в полную силу в течение 30 дней.
В то же время, иранские чиновники заявили, что 60-дневный раунд переговоров будет сосредоточен исключительно на ядерной программе и санкционной политике.
Напомним, что Трамп, комментируя ситуацию журналистам после отъезда из Дворца Версаля, заявил о подписании мирного соглашения между США и Ираном.
Как известно, еще после анонса мирного соглашения мировые цены на нефть снизились до самого низкого уровня с 10 марта.
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