Цены на нефть стремительно упали из-за подписания соглашения между США и Ираном
Категория
Экономика
Дата публикации

Цены на нефть стремительно упали из-за подписания соглашения между США и Ираном

цена
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Мировые цены на нефть 18 июня продолжают падать на фоне заявления президента Дональд Трамп о подписании мирного соглашения между США и Ираном, которое, в частности, позволит возобновить движение танкеров через Ормузский пролив.

Главные тезисы

  • Подписание мирного соглашения между США и Ираном привело к резкому падению цен на нефть на мировом рынке.
  • Возобновление транспортировки нефти через Ормузский пролив вызвало негативную реакцию на энергетических рынках.

Цены на нефть продолжают падать

Как отмечается, цены на нефть снизились более чем на 2% после заключения промежуточного соглашения между США и Ираном.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на $1,64, или 2,06%, до $77,91 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $1,8, или 2,34%, до $74,99 за баррель.

Оба бренда достигли минимальных значений за последние три месяца на фоне надежд, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном позволят возобновить транспортировку нефти через Ормузский пролив.

Распродажа усилилась, поскольку энергетические рынки и дальше агрессивно закладывают в цены быстрее, чем ожидалось, возвращение иранских баррелей после недавнего меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, заявил рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Ожидается, что подписанный меморандум о взаимопонимании из 14-ти пунктов запускает 60-дневный период переговоров Вашингтона и Тегерана. В частности, Иран должен разрешить свободный проход судов по Ормузскому проливу, а движение по морскому пути планируют восстановить в полную силу в течение 30 дней.

В то же время, иранские чиновники заявили, что 60-дневный раунд переговоров будет сосредоточен исключительно на ядерной программе и санкционной политике.

Напомним, что Трамп, комментируя ситуацию журналистам после отъезда из Дворца Версаля, заявил о подписании мирного соглашения между США и Ираном.

Согласно проекту документа, предусмотрена постепенная отмена всех антииранских санкций и снятие морской блокады с Ормузского пролива.

Как известно, еще после анонса мирного соглашения мировые цены на нефть снизились до самого низкого уровня с 10 марта.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефть стремительно дешевеет из-за будущего соглашения США и Ирана
нефть
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран всячески пытается спрятать от США свой обогащенный уран
Иран пытается обхитрить США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании с Ираном
США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?