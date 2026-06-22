Цены на нефть резко падают на фоне окончания переговоров между США и Ираном

Цены на сырую нефть Brent пошли вниз сегодня после завершения переговоров между США и Ираном в Швейцарии, на которых Тегеран заявил, что добился исключений по экспорту нефти и нефтехимической продукции, что уменьшило беспокойство рынка по дефициту поставок.

Цены на нефть падают после переговоров США и Ирана

Цена на нефть марки Brent упала на 1,19 доллара, или 1,48%, до 79,38 доллара за баррель. В начале торгов цены поднялись до 82,30 доллара, что было вызвано неудачным началом переговоров с угрозами президента США Дональда Трампа возобновить войну против Ирана и заявлением Тегерана о том, что он снова закрыл Ормузский пролив.

Впрочем, фьючерсы на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate стоили 76,73 доллара за баррель, что на 13 центов больше, чем в преддверии истечения срока действия контракта позже в понедельник.⁠

Падение (цены на Brent — ред.) было обусловлено главным образом улучшением перспектив дипломатического прорыва между Соединенными Штатами и Ираном и возрождением надежд на то, что санкции против Ирана могут быть ослаблены, — сказала Сугандха Сачдева, основатель исследовательского агентства SS WealthStreet из Нью-Дели. Поделиться

Высокопоставленные американские и иранские чиновники завершили свой первый раунд переговоров в Швейцарии, сообщили посредники. Переговоры начались в воскресенье в соответствии с условиями Меморандума о взаимопонимании, достигнутого на прошлой неделе, о продлении режима прекращения огня, по меньшей мере, еще на 60 дней.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна добилась исключений для экспорта нефти и нефтехимической продукции, освобождения некоторых замороженных активов и запуска плана по реконструкции и развитию Ирана.

Такое развитие событий будет способствовать возврату почти 1,5 миллиона баррелей иранской сырой нефти в день на международные рынки, что значительно улучшит глобальную доступность поставок в то время, когда рост спроса остается умеренным.

До этих переговоров количество судов, проходивших по Ормузскому проливу, резко сократилось в воскресенье, как показали данные судоходства, после того, как Иран объявил о повторном закрытии водного пути, ссылаясь на нарушение Израилем и США временных мирных договоренностей.

Последние события показывают, что движение к более постоянному соглашению будет сложным, с очень реальными рисками обострения боевых действий во время 60-дневного прекращения огня, говорится в записке аналитиков ING, опубликованной накануне объявления о завершении переговоров в Швейцарии. Поделиться

С понедельника через виртуальную линию блокады прошло более 25 миллионов баррелей иранской нефти, сообщил в воскресенье в эфире государственного телевидения глава Национальной иранской нефтяной компании Хамид Бовард.

После переговоров Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак уже предложили своим клиентам большие объемы поставок нефти.

Кроме того, Ирак планирует постепенно восстановить добычу сырой нефти до 4,2–4,3 миллиона баррелей в день, заявил в воскресенье замминистра нефтяной промышленности Ирака.