Ціни на продукти можуть різко зрости — відома причина

Генеральний директор норвезької групи Yara Свейн Торе Холсетер попередив, що саме війна на Близькому Сході може стати ключовою причиною різко зростання цін на продукти. Цілком можливо, що війна Ізраїля та Ірану здатна порушити глобальні ланцюжки постачань добрив та енергоносіїв.

Війна на Близькому Сході може мати дійсно серйозні наслідки

За словами Свейна Торе Холсетера, виробники добрив та їхні клієнти уже зараз "уважно стежать" за ризиками в районі Ормузької протоки.

Що важливо розуміти, саме через неї проходить 40% світового обсягу карбаміду і 20% світового обсягу скрапленого природного газу.

Гендиректор Yara попереджає, що будь-які збої можуть вплинути на виробництво продуктів у світі.

За словами експерта, ринки добрив були надзвичайно нестабільними протягом останніх двох тижнів, і це показує, наскільки все взаємопов'язано

На цьому тлі не можна ігнорувати нещодавнє закриття ізраїльських газових родовищ, що порушило виробництво добрив у Єгипті.

Саме ці неочікувані зміни можуть вплинути на ланцюжки постачань.

Окрім того, наголошується, що понад п'яту частину світового виробництва карбаміду зупинено через конфлікт і перебої в постачанні.