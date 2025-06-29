Ціни на продукти можуть різко зрости — відома причина
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ціни на продукти можуть різко зрости — відома причина

Війна на Близькому Сході може мати дійсно серйозні наслідки
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Джерело:  Financial Times

Генеральний директор норвезької групи Yara Свейн Торе Холсетер попередив, що саме війна на Близькому Сході може стати ключовою причиною різко зростання цін на продукти. Цілком можливо, що війна Ізраїля та Ірану здатна порушити глобальні ланцюжки постачань добрив та енергоносіїв.

Головні тези:

  • Закриття газових родовищ у Ізраїлі та припинення поставок газу спричинили перебої в постачанні добрив у Єгипті.
  • Іран закрив усі заводи з виробництва аміаку з міркувань безпеки.

Війна на Близькому Сході може мати дійсно серйозні наслідки

За словами Свейна Торе Холсетера, виробники добрив та їхні клієнти уже зараз "уважно стежать" за ризиками в районі Ормузької протоки.

Що важливо розуміти, саме через неї проходить 40% світового обсягу карбаміду і 20% світового обсягу скрапленого природного газу.

Гендиректор Yara попереджає, що будь-які збої можуть вплинути на виробництво продуктів у світі.

За словами експерта, ринки добрив були надзвичайно нестабільними протягом останніх двох тижнів, і це показує, наскільки все взаємопов'язано

На цьому тлі не можна ігнорувати нещодавнє закриття ізраїльських газових родовищ, що порушило виробництво добрив у Єгипті.

Саме ці неочікувані зміни можуть вплинути на ланцюжки постачань.

Окрім того, наголошується, що понад п'яту частину світового виробництва карбаміду зупинено через конфлікт і перебої в постачанні.

Іран закрив усі заводи з виробництва аміаку з міркувань безпеки, а Єгипет залишається відключеним через припинення поставок ізраїльського газу.

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