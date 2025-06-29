Цены на продукты могут резко вырасти — известна причина

Генеральный директор норвежской группы Yara Свейн Торе Холсетер предупредил, что именно война на Ближнем Востоке может стать ключевой причиной резкого роста цен на продукты. Вполне возможно, что война Израиля и Ирана может нарушить глобальные цепочки поставок удобрений и энергоносителей.
Главные тезисы
- Закрытие газовых месторождений в Израиле и прекращение поставок газа привели к перебоям в поставках удобрений в Египте.
- Иран закрыл все заводы по производству аммиака из соображений безопасности.
Война на Ближнем Востоке может иметь действительно серьезные последствия
По словам Свейна Торе Холсетера, производители удобрений и их клиенты уже сейчас "внимательно следят" за рисками в районе Ормузского пролива.
Что важно понимать, именно через него проходит 40% мирового объема карбамида и 20% мирового объема сжиженного природного газа.
Гендиректор Yara предупреждает, что какие-либо сбои могут повлиять на производство продуктов в мире.
По словам эксперта, рынки удобрений были чрезвычайно нестабильны в течение последних двух недель, и это показывает, насколько все взаимосвязано.
На этом фоне нельзя игнорировать недавнее закрытие израильских газовых месторождений, что нарушило производство удобрений в Египте.
Именно эти неожиданные изменения могут повлиять на цепочки поставок.
Кроме того, указано, что более пятой части мирового производства карбамида остановлены из-за конфликта и перебоев в поставках.
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