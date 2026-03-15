Cинички вразили вчених "людським" співом

Дослідники з Оксфорда вивчають синиць вже 75 років. Врешті-решт вони помітили щось загадкове та навіть схоже на людське у їхньому співі.
Головні тези:
- Світ природи дедалі частіше перегукується зі світом людей.
- Приклад синичок ще раз продемонстрував, що у нас багато спільного.
Спів синички — чому він такий унікальний
“Пісні” цих птахів можна вперше почути вже наприкінці лютого — вони стають дедалі гучнішими в міру наближення сезону розмноження.
Що важливо розуміти, йдеться про дуже життєрадісний та оптимістичний спів.
Завдяки десятиліття досліджень вчен виявили, що він базується на простому повторенні двох чітких нот, які зазвичай описують як "teacher teacher" (вчитель, вчитель).
Однак синички не настільки прості “співачки”, як здається на перший погляд. До прикладу, вони намагають вдосконалити свою творчість додаючи певні звукові “прикраси”.
Науковці звернули увагу на те, що вони відрізнаяють залежно як від особини, так і від місцевості, пише Discover Wildlife.
Справжньою несподіванкою стало те, що старі великі синиці зазвичає співають "застарілі" мелодії, а от молоді намагаються виконувати нові “хіти” лісу.
За словами вчених, у цьому можна прослідкувати певну схожість синиць та людей, адже музичні смаки поколінь у нашому виді також дуже сильно відрізняються.
