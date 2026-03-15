Сыни поразили ученых "человеческим" пением

Исследователи из Оксфорда изучают синиц уже 75 лет. В конце концов, они заметили что-то загадочное и даже похожее на человеческое в их пении.

Пение синички — почему оно так уникально

"Песни" этих птиц можно впервые услышать уже в конце февраля — они становятся все громче по мере приближения сезона размножения.

Что важно понимать, речь идет об очень жизнерадостном и оптимистическом пении.

Благодаря десятилетию исследований ученые обнаружили, что оно базируется на простом повторении двух четких нот, которые обычно описывают как "teacher teacher" (учитель, учитель).

Однако синички не настолько простые "певицы", как кажется на первый взгляд. К примеру, они пытаются усовершенствовать свое творчество, добавляя определенные звуковые “украшения”.

Ученые обратили внимание на то, что они отличаются в зависимости как от особи, так и от местности, пишет Discover Wildlife.

Недавно были сделаны увлекательные открытия по поводу эволюции песни великой синицы. Исследователи в рамках долгосрочного исследовательского проекта в лесу Витхем неподалеку от Оксфорда обнаружили, что большие синицы похожего возраста — этот вид живет в среднем три или четыре года — поют удивительно похожие песни. Поделиться

Настоящей неожиданностью стало то, что старые большие синицы обычно поют "устаревшие" мелодии, а вот молодые пытаются исполнять новые “хиты” леса.