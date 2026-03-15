Сыни поразили ученых "человеческим" пением

Исследователи из Оксфорда изучают синиц уже 75 лет. В конце концов, они заметили что-то загадочное и даже похожее на человеческое в их пении.
Главные тезисы
- Мир природы все больше стает похожим на мир людей.
- Пример синичек еще раз продемонстрировал, что у нас много общего.
Пение синички — почему оно так уникально
"Песни" этих птиц можно впервые услышать уже в конце февраля — они становятся все громче по мере приближения сезона размножения.
Что важно понимать, речь идет об очень жизнерадостном и оптимистическом пении.
Благодаря десятилетию исследований ученые обнаружили, что оно базируется на простом повторении двух четких нот, которые обычно описывают как "teacher teacher" (учитель, учитель).
Однако синички не настолько простые "певицы", как кажется на первый взгляд. К примеру, они пытаются усовершенствовать свое творчество, добавляя определенные звуковые “украшения”.
Ученые обратили внимание на то, что они отличаются в зависимости как от особи, так и от местности, пишет Discover Wildlife.
Настоящей неожиданностью стало то, что старые большие синицы обычно поют "устаревшие" мелодии, а вот молодые пытаются исполнять новые “хиты” леса.
По словам ученых, в этом можно проследить определенное сходство синиц и людей, ведь музыкальные вкусы поколений в нашем виде тоже очень сильно отличаются.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-