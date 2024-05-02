Чинний нардеп отримав підозру в незаконному збагаченні на 11 млн грн

НАБУ та САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні чинному народному депутату Верховної Ради.

Як незаконно збагатився нардеп

Ім’я підозрюваного правоохоронці не називають, однак журналісти дізналися, що йдеться про нардепа від «Слуги народу» Андрія Клочка.

Слідство встановило, що у 2020-2021 рр. депутат набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн.

Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Водночас офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.

Щоб приховати наявність майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зокрема на мати та сестру, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Фото: t.me/nab_ukraine

Викриття злочину нардепа

Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У НАБУ зазначають, що викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про майно матері та сестри Клочка на 20 млн грн повідомлялося ще у 2021 році.