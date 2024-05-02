Действующий нардеп получил подозрение в незаконном обогащении на 11 млн грн
Категория
Украина
Дата публикации

Действующий нардеп получил подозрение в незаконном обогащении на 11 млн грн

НАБУ
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НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Верховной Рады.

Как незаконно обогатился нардеп

Имя подозреваемого правоохранители не называют, однако журналисты узнали, что речь идет о нардепе от «Слуги народа» Андрея Клочко.

Следствие установило, что в 2020-2021 гг. депутат приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн.

Речь идет о 3 земельных участках на Киевщине, 5 квартирах в столице, 2 нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

В то же время, официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.

Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн.

Чтобы скрыть наличие имущества, нардеп оформил его подавляющую часть на близких родственников, в частности, на мать и сестру, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

Фото: t.me/nab_ukraine

Разоблачение преступления нардепа

Квалификация действий подозреваемого: ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение). Статья предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В НАБУ отмечают, что разоблачение преступления произошло после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info, а также при содействии Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об имуществе матери и сестры Клочко на 20 млн грн сообщалось еще в 2021 году.

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