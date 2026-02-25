Цивільна авіація РФ стикнулася з реальним ризиком "технічного голоду"

До 2030 року Росія має вивести з експлуатації 230 застарілих літаків, вік яких сягає 40–60 років, та 109 іноземних бортів, які неможливо повноцінно обслуговувати.
Головні тези:
- Росія має вивести з експлуатації понад 230 застарілих літаків та 109 іноземних бортів до 2030 року, що створює серйозний ризик для цивільної авіації.
- Запроваджені заходи від запчастин та обмеження на постачання нових літаків внаслідок санкцій призвели до технічного голоду у галузі, порушуючи безпеку польотів.
Крах російської цивільної авіації: що відомо
Російська цивільна авіація входить у період підвищених ризиків на тлі санкцій, дефіциту запчастин та старіння флоту.
Попри заяви про відносно високий попит і заповнюваність рейсів, галузь стикається з системними обмеженнями, які в найближчі роки суттєво вплинуть як на безпеку польотів, так і на обсяги перевезень.
Найбільш песимістичний сценарій озвучив голова "Росавіації" Дмитро Ядров, прогнозуючи вибуття 339 літаків до 2030 року.
Враховуючи, що амбітні плани з імпортозаміщення фактично провалені — із 15 запланованих на 2025 рік комерційних лайнерів вдалося поставити лише один — галузь стикається з реальним ризиком "технічного голоду", запевняє СЗРУ.
Західні санкції, запроваджені після початку повномасштабної війни проти України, стали для Росії найбільшою проблемою, вважає СЗРУ.
Через обмеження на постачання нових літаків і запчастин від Boeing та Airbus російські перевізники змушені підтримувати льотну придатність понад 700 бортів через паралельний імпорт і розбирання частини літаків на запчастини.
Зокрема через проблеми з запчастинами не експлуатуються більше третини далекомагістральних літаків, необхідних для рейсів на Далекий Схід та за кордон.
Із 93 іноземних широкофюзеляжних пасажирських лайнерів, що залишилися у Росії, на крилі знаходяться менше 60. Москва навіть зверталася до Міжнародної організації цивільної авіації з проханням послабити санкційний режим, аргументуючи це питаннями безпеки польотів, нагадує СЗРУ.
Проведення таких робіт поза сертифікованими виробником центрами може віддаляти російську авіацію від міжнародних стандартів безпеки. В умовах обмеженого доступу до оригінальних компонентів і технічної підтримки виробника це створює додаткові операційні ризики.
У найбільш песимістичному сценарії до 2030 року російська туристична галузь відчує значне падіння внутрішнього та виїзного потоків, а регіони — ризик транспортної ізоляції, стверджує українська розвідка.
Довгострокові наслідки можуть включати зниження рівня безпеки польотів у разі подальшої експлуатації застарілих літаків без повноцінного доступу до міжнародної інфраструктури технічної підтримки.
