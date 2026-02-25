К 2030 году Россия должна вывести из эксплуатации 230 устаревших самолетов, возраст которых достигает 40-60 лет, и 109 иностранных бортов, которые невозможно полноценно обслуживать.
Главные тезисы
Крах российской гражданской авиации: что известно
Российская гражданская авиация входит в период повышенных рисков на фоне санкций, дефицита запчастей и старения флота.
Несмотря на заявления относительно относительно высокого спроса и заполняемости рейсов, отрасль сталкивается с системными ограничениями, которые в ближайшие годы существенно повлияют как на безопасность полетов, так и на объемы перевозок.
Наиболее пессимистический сценарий озвучил глава "Росавиации" Дмитрий Ядров, прогнозируя выбытие 339 самолетов к 2030 году.
Учитывая, что амбициозные планы по импортозамещению фактически провалены — из 15 запланированных на 2025 год коммерческих лайнеров удалось поставить только один — отрасль сталкивается с реальным риском "технического голода", уверяет СЗРУ.
Западные санкции, введенные после начала полномасштабной войны против Украины, стали для России самой большой проблемой, считает СЗРУ.
Из-за ограничений на поставку новых самолетов и запчастей от Boeing и Airbus российские перевозчики вынуждены поддерживать летную пригодность более 700 бортов из-за параллельного импорта и разборки части самолетов на запчасти.
В частности, из-за проблем с запчастями не эксплуатируются более трети дальнемагистральных самолетов, необходимых для рейсов на Дальний Восток и за границу.
Из оставшихся в России 93 иностранных широкофюзеляжных пассажирских лайнеров на крыле находятся менее 60. Москва даже обращалась в Международную организацию гражданской авиации с просьбой ослабить санкционный режим, аргументируя это вопросами безопасности полетов, напоминает СЗРУ.
Проведение таких работ вне сертифицированных изготовителей центров может отдалять российскую авиацию от международных стандартов безопасности. В условиях ограниченного доступа к оригинальным компонентам и технической поддержке изготовителя это создает дополнительные операционные риски.
В наиболее пессимистическом сценарии к 2030 году российская туристическая отрасль ощутит значительное падение внутреннего и выездного потоков, а регионы риск транспортной изоляции, утверждает украинская разведка.
Долгосрочные последствия могут включать снижение уровня безопасности полетов при дальнейшей эксплуатации устаревших самолетов без полноценного доступа к международной инфраструктуре технической поддержки.
