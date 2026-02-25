К 2030 году Россия должна вывести из эксплуатации 230 устаревших самолетов, возраст которых достигает 40-60 лет, и 109 иностранных бортов, которые невозможно полноценно обслуживать.

Крах российской гражданской авиации: что известно

Российская гражданская авиация входит в период повышенных рисков на фоне санкций, дефицита запчастей и старения флота.

Несмотря на заявления относительно относительно высокого спроса и заполняемости рейсов, отрасль сталкивается с системными ограничениями, которые в ближайшие годы существенно повлияют как на безопасность полетов, так и на объемы перевозок.

Наиболее пессимистический сценарий озвучил глава "Росавиации" Дмитрий Ядров, прогнозируя выбытие 339 самолетов к 2030 году.

Из эксплуатации будет выведено около 109 иностранных бортов, которые невозможно полноценно обслуживать, и 230 устаревших советских самолетов, возраст которых достигает 40-60 лет.

Учитывая, что амбициозные планы по импортозамещению фактически провалены — из 15 запланированных на 2025 год коммерческих лайнеров удалось поставить только один — отрасль сталкивается с реальным риском "технического голода", уверяет СЗРУ.

Западные санкции, введенные после начала полномасштабной войны против Украины, стали для России самой большой проблемой, считает СЗРУ.

Из-за ограничений на поставку новых самолетов и запчастей от Boeing и Airbus российские перевозчики вынуждены поддерживать летную пригодность более 700 бортов из-за параллельного импорта и разборки части самолетов на запчасти.

В частности, из-за проблем с запчастями не эксплуатируются более трети дальнемагистральных самолетов, необходимых для рейсов на Дальний Восток и за границу.

Из оставшихся в России 93 иностранных широкофюзеляжных пассажирских лайнеров на крыле находятся менее 60. Москва даже обращалась в Международную организацию гражданской авиации с просьбой ослабить санкционный режим, аргументируя это вопросами безопасности полетов, напоминает СЗРУ.

На этом фоне "Уральские авиалинии" объявили о запуске программы продления ресурса самолетов семейства Airbus A320 более 96 тысяч летных часов на базе собственного техцентра.

Проведение таких работ вне сертифицированных изготовителей центров может отдалять российскую авиацию от международных стандартов безопасности. В условиях ограниченного доступа к оригинальным компонентам и технической поддержке изготовителя это создает дополнительные операционные риски.

В наиболее пессимистическом сценарии к 2030 году российская туристическая отрасль ощутит значительное падение внутреннего и выездного потоков, а регионы риск транспортной изоляции, утверждает украинская разведка.

Долгосрочные последствия могут включать снижение уровня безопасности полетов при дальнейшей эксплуатации устаревших самолетов без полноценного доступа к международной инфраструктуре технической поддержки.