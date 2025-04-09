ЧЄ-2025 з боротьби. Українець Джелеп став бронзовим призером

Збірна України з боротьби 9 квітня здобула першу медаль на чемпіонаті Європи-2025. У чоловічій вільній боротьбі "бронзу" здобув Андрій Джелеп.

Джелеп став бронзовим призером Чемпіонату Європи-2025

Джелеп — останній з представників України, хто виступив у "бронзовому" фіналі чемпіонату Європи-2025. У другий змагальний день Україна програла обидві сутички за "бронзу": Андрій Свирид поступився у вазі 65 кг, а Олексій Борута — у 70 кг.

У "бронзовий" фінал Джелеп потрапив завдяки перемозі над північномакедонцем Бесіром Алі (10:0). Мав шанс українець поборотися і за вихід у фінал, втім у півфіналі поступився "нейтральному" Завуру Угуєву (1:11).

За "бронзу" Джелеп зустрівся з ще одним "нейтральним" борцем Дмітрієм Шамелою. І здобув перемогу над ним з рахунком 3:1.

Для Джелепа це друга медаль у кар'єрі на чемпіонаті Європи з боротьби. У 2021 році він став віцечемпіоном змагань.

Загалом для України це перша медаль на Євро-2025 з боротьби. І єдина саме у чоловічій вільній боротьбі.

При цьому Україна гарантувала собі щонайменше ще два "срібла" на Євро-2025. Оксана Лівач (вага 50 кг) та Анастасія Алпєєва (76 кг) пройшли до фіналів завдяки перемогам у півфіналах над "нейтральними" борчинями. Поширити

Сутички за "золото" вони проведуть у четвер, 10 квітня (початок вечірньої сесії — о 19:00 за київським часом).