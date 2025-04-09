ЧЕ-2025 по борьбе. Украинец Джелеп стал бронзовым призером
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ЧЕ-2025 по борьбе. Украинец Джелеп стал бронзовым призером

Джелеп
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Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины по борьбе 9 апреля завоевала первую медаль на чемпионате Европы-2025. В мужской вольной борьбе "бронзу" получил Андрей Джелеп.

Главные тезисы

  • Андрей Джелеп стал первым украинцем, завоевавшим медаль на Чемпионате Европы-2025 по борьбе.
  • Джелеп получил бронзу, победив в бою за третье место над северомакедонцем Бесиром Али.

Джелеп стал бронзовым призером Чемпионата Европы-2025.

Джелеп – последний из представителей Украины, кто выступил в "бронзовом" финале чемпионата Европы-2025. Во второй соревновательный день Украина проиграла обе стычки за "бронзу": Андрей Свирид уступил в весе 65 кг, а Алексей Борута - в 70 кг.

В "бронзовый" финал Джелеп попал благодаря победе над северомакедонцем Бесиром Али (10:0). Имел шанс украинец сразиться и за выход в финал, впрочем в полуфинале уступил "нейтральному" Завуру Угуеву (1:11).

За "бронзу" Джелеп встретился с еще одним "нейтральным" борцом Дмитрием Шамелой. И одержал победу над ним со счетом 3:1.

Для Джелепа это вторая медаль в карьере на чемпионате Европы по борьбе. В 2021 году он стал вице-чемпионом соревнований.

Для Украины это первая медаль на Евро-2025 по борьбе. И единственная именно в мужской свободной борьбе.

При этом Украина гарантировала себе как минимум еще два "серебра" на Евро-2025. Оксана Ливач (вес 50 кг) и Анастасия Алпеева (76 кг) прошли в финалы благодаря победам в полуфиналах над "нейтральными" борцами.

Схватки за "золото" они проведут в четверг, 10 апреля (начало вечерней сессии - в 19:00 по киевскому времени).

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