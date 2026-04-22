ЧЄ-2026 з боротьби. Україна здобула третю медаль
Категорія
Спорт
Дата публікації

Козлюк
Джерело:  Суспільне. Спорт

Україна здобула третю медаль на чемпіонаті Європи з боротьби. Владлен Козлюк став бронзовим призером у вазі 97 кг.

Головні тези:

Україна виборола третю медаль на чемпіонаті Європи з боротьби

За результатами другого змагального дня Україна гарантувала собі два "бронзові" фінали. Туди потрапили Олександр Грушин (67 кг) та Владлен Козлюк (97 кг).

Грушин у своєму "бронзовому" фіналі поступився вірменину Славіку Галстяну (3:5). Натомість Козлюк протистояв представнику Туреччини Абдулу Чебі.

Козлюк мав можливість здобути перемогу достроково. Вже на самому початку сутички він завалив Чебі, за що заробив чотири очки, після чого зміг втримати турецького борця. Втім арбітри після перегляду повтору скасували не лише переможне утримання, але й чотири очки, які набрав українець, через порушення ним правил.

Попри переглянуте рішення, Козлюк продовжив атакувати Чебі і заробив у наступній атаці шість очок. Зрештою, до кінця сутички турецький борець так і не зміг набрати жодного проти українця, завдяки чому Козлюк здобув перемогу.

Для Козлюка це друга "бронза" у кар'єрі на рівні Євро, вперше він виграв медаль на цьому рівні у 2022 році.

В України вже три медалі на чемпіонаті Європи-2026 з боротьби (усі бронзові). Окрім Козлюка, їх вибороли Ярослав Фільчаков (87 кг) та Михайло Вишнивецький (130 кг).

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Шолохова
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Міністерство молоді та спорту України
Україна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
бадмінтон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?