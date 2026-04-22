ЧЄ-2026 з боротьби. Україна здобула третю медаль

Україна здобула третю медаль на чемпіонаті Європи з боротьби. Владлен Козлюк став бронзовим призером у вазі 97 кг.

Україна виборола третю медаль на чемпіонаті Європи з боротьби

За результатами другого змагального дня Україна гарантувала собі два "бронзові" фінали. Туди потрапили Олександр Грушин (67 кг) та Владлен Козлюк (97 кг).

Грушин у своєму "бронзовому" фіналі поступився вірменину Славіку Галстяну (3:5). Натомість Козлюк протистояв представнику Туреччини Абдулу Чебі.

Козлюк мав можливість здобути перемогу достроково. Вже на самому початку сутички він завалив Чебі, за що заробив чотири очки, після чого зміг втримати турецького борця. Втім арбітри після перегляду повтору скасували не лише переможне утримання, але й чотири очки, які набрав українець, через порушення ним правил.

Попри переглянуте рішення, Козлюк продовжив атакувати Чебі і заробив у наступній атаці шість очок. Зрештою, до кінця сутички турецький борець так і не зміг набрати жодного проти українця, завдяки чому Козлюк здобув перемогу.

Для Козлюка це друга "бронза" у кар'єрі на рівні Євро, вперше він виграв медаль на цьому рівні у 2022 році.