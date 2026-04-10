Україна виборола історичну "бронзу" чемпіонату Європи з бадмінтону
Категорія
Спорт
Дата публікації

Україна виборола історичну "бронзу" чемпіонату Європи з бадмінтону

бадмінтон
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська жіноча пара Поліна Бугрова та Євгенія Кантемір здобули "бронзу" чемпіонату Європи з бадмінтону. Ця медаль стала першою в історії України на дорослому рівні бадмінтону.

Головні тези:

  • Український жіночий дует з бадмінтону Поліна Бугрова та Євгенія Кантемір вперше в історії країни вибороли бронзову медаль на чемпіонаті Європи.
  • Бугрова та Кантемір побили національний рекорд, ступившись у півфіналі перед болгарською парою Габріелою та Стефані Стоєвими.

Українки Бугрова та Кантемір здобули бронзу ЧЄ-2026 з бадмінтону

Тандем Бугрової та Кантемір вдруге представляють Україну на чемпіонаті Європи — торік вони зупинилися за крок від нагороди, поступившись у чвертьфіналі французькій парі Марго Ламбер та Каміль Поньянт.

Натомість цьогоріч українська жіноча пара змогла встановити не лише особистий, але і національний рекорд, пробившись у півфінал.

У 1/2 фіналу континентальної першості 2026 року українки зустрілися з лідерками посіву Габріелою та Стефані Стоєвою з Болгарії. Натомість український дует перед початком Євро отримав третій номер.

Українському дуету не вдалося перемогти представниць Болгарії та вийти у дебютний фінал Євро. У першому геймі українки нав'язали боротьбу першим сіяним, але зрештою поступились з рахунком 12:21. Натомість другий гейм завершився розгромом: Бугрова та Кантемір поступились 3:21.

Зазнавши поразки у півфіналі, український дует здобув "бронзу" чемпіонату Європи-2026. Ця медаль стала для України дебютною на дорослому рівні континентальної першості з біатлону у парах.

Досі Україна виграла лише одну медаль на рівні чемпіонатів Європи — у 2025-му стала бронзовою призеркою командного Євро. До складу тієї команди увійшли як Бугрова, так і Кантемір.

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
бадмінтон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?