Україна виборола історичну "бронзу" чемпіонату Європи з бадмінтону

Українська жіноча пара Поліна Бугрова та Євгенія Кантемір здобули "бронзу" чемпіонату Європи з бадмінтону. Ця медаль стала першою в історії України на дорослому рівні бадмінтону.

Українки Бугрова та Кантемір здобули бронзу ЧЄ-2026 з бадмінтону

Тандем Бугрової та Кантемір вдруге представляють Україну на чемпіонаті Європи — торік вони зупинилися за крок від нагороди, поступившись у чвертьфіналі французькій парі Марго Ламбер та Каміль Поньянт.

Натомість цьогоріч українська жіноча пара змогла встановити не лише особистий, але і національний рекорд, пробившись у півфінал.

У 1/2 фіналу континентальної першості 2026 року українки зустрілися з лідерками посіву Габріелою та Стефані Стоєвою з Болгарії. Натомість український дует перед початком Євро отримав третій номер.

Українському дуету не вдалося перемогти представниць Болгарії та вийти у дебютний фінал Євро. У першому геймі українки нав'язали боротьбу першим сіяним, але зрештою поступились з рахунком 12:21. Натомість другий гейм завершився розгромом: Бугрова та Кантемір поступились 3:21.

Зазнавши поразки у півфіналі, український дует здобув "бронзу" чемпіонату Європи-2026. Ця медаль стала для України дебютною на дорослому рівні континентальної першості з біатлону у парах.