Україна виборола історичну "бронзу" чемпіонату Європи з бадмінтону

Українська жіноча пара Поліна Бугрова та Євгенія Кантемір здобули "бронзу" чемпіонату Європи з бадмінтону. Ця медаль стала першою в історії України на дорослому рівні бадмінтону.
Головні тези:
- Український жіночий дует з бадмінтону Поліна Бугрова та Євгенія Кантемір вперше в історії країни вибороли бронзову медаль на чемпіонаті Європи.
- Бугрова та Кантемір побили національний рекорд, ступившись у півфіналі перед болгарською парою Габріелою та Стефані Стоєвими.
Українки Бугрова та Кантемір здобули бронзу ЧЄ-2026 з бадмінтону
Тандем Бугрової та Кантемір вдруге представляють Україну на чемпіонаті Європи — торік вони зупинилися за крок від нагороди, поступившись у чвертьфіналі французькій парі Марго Ламбер та Каміль Поньянт.
Натомість цьогоріч українська жіноча пара змогла встановити не лише особистий, але і національний рекорд, пробившись у півфінал.
У 1/2 фіналу континентальної першості 2026 року українки зустрілися з лідерками посіву Габріелою та Стефані Стоєвою з Болгарії. Натомість український дует перед початком Євро отримав третій номер.
Зазнавши поразки у півфіналі, український дует здобув "бронзу" чемпіонату Європи-2026. Ця медаль стала для України дебютною на дорослому рівні континентальної першості з біатлону у парах.
Досі Україна виграла лише одну медаль на рівні чемпіонатів Європи — у 2025-му стала бронзовою призеркою командного Євро. До складу тієї команди увійшли як Бугрова, так і Кантемір.
