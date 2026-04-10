Украина выборола историческую "бронзу" чемпионата Европы по бадминтону

Украинская женская пара Полина Бугрова и Евгения Кантемир завоевали "бронзу" чемпионата Европы по бадминтону. Эта медаль стала первой в истории Украины на взрослом уровне бадминтона.
Главные тезисы
- Украинский женский дуэт Полина Бугрова и Евгения Кантемир завоевал историческую бронзу на чемпионате Европы по бадминтону.
- Эта медаль стала первой в истории Украины на взрослом уровне в бадминтоне, установив национальный рекорд.
Тандем Бугровой и Кантемир во второй раз представляют Украину на чемпионате Европы — в прошлом году они остановились в шаге от награды, уступив в четвертьфинале французской паре Марго Ламбер и Камиль Поньянт.
В этом году украинская женская пара смогла установить не только личный, но и национальный рекорд, пробившись в полуфинал.
В 1/2 финала континентального первенства 2026 украинки встретились с лидерами посева Габриэлой и Стефани Стоевой из Болгарии. Украинский дуэт перед началом Евро получил третий номер.
Потерпев поражение в полуфинале, украинский дуэт завоевал "бронзу" чемпионата Европы-2026. Эта медаль стала для Украины дебютной на взрослом уровне континентального первенства по биатлону в парах.
До сих пор Украина выиграла лишь одну медаль на уровне чемпионатов Европы — в 2025-м стала бронзовым призером командного Евро. В состав команды вошли как Бугрова, так и Кантемир.
