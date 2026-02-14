Команда Украины сенсационно завоевала "бронзу" на Евро-2026 по бадминтону

Женская сборная Украины по бадминтону показала лучший результат в истории на командном чемпионате Европы.

Украина стала бронзовым призером Евро-2026 по бадминтону

"Сине-желтые" стали бронзовыми призерками турнира. На групповом этапе они заняли второе место в своем квартете.

Наши бадминтонистки одолели Эстонию и Германию (по 4:1), но уступили Данию (0:5). Именно с последними украинки сражались за выход в финал уже на стадии плейоф. Поделиться

Они проиграли континентальному гранду со счетом 0:3, получив итоговую "бронзу". Ближайшей к победе в своем противостоянии была 22-летняя Полина Бугрова, но все же уступила Лине Кьерсфельдту Хеймарку (19:21, 17:21).

В финале скандинавская команда сыграет против Болгарии. Их противостояние состоится 15 февраля.

Отметим, что сборная Украины имела самый молодой состав на Евро-2026. По итогам континентального первенства "сине-желтые" отобрались на чемпионат мира-2026, который будет принимать Индия.