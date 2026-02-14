Команда України сенсаційно виборола "бронзу" на Євро-2026 з бадмінтону

Жіноча збірна України з бадмінтону показала найкращий результат у своїй історії на командному чемпіонаті Європи.
Головні тези:
- Українська жіноча збірна з бадмінтону вперше в історії стала бронзовими призерами Європейського чемпіонату-2026.
- Наймолодший склад команди України дозволив їм продемонструвати вражаючі результати та забезпечив участь на чемпіонаті світу-2026.
Україна стала бронзовою призеркою Євро-2026 з бадмінтону
"Синьо-жовті" стали бронзовими призерками турніру. На груповому етапі вони посіли друге місце у своєму квартеті.
Вони програли континентальному гранду з рахунком 0:3, здобувши підсумкову "бронзу". Найближчою до перемоги у своєму протистоянні була 22-річна Поліна Бугрова, але все ж таки поступилась Ліне К'єрсфельдт Хеймарк (19:21, 17:21).
У фіналі скандинавська команда зіграє проти Болгарії. Їх протистояння відбудеться 15 лютого.
Зазначимо, що збірна України мала наймолодший склад на Євро-2026. За підсумками континентальної першості "синьо-жовті" відібралися на чемпіонат світу-2026, який прийматиме Індія.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-