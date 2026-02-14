Команда України сенсаційно виборола "бронзу" на Євро-2026 з бадмінтону
Категорія
Спорт
Дата публікації

Команда України сенсаційно виборола "бронзу" на Євро-2026 з бадмінтону

бадмінтон
Джерело:  Champion

Жіноча збірна України з бадмінтону показала найкращий результат у своїй історії на командному чемпіонаті Європи.

Головні тези:

  • Українська жіноча збірна з бадмінтону вперше в історії стала бронзовими призерами Європейського чемпіонату-2026.
  • Наймолодший склад команди України дозволив їм продемонструвати вражаючі результати та забезпечив участь на чемпіонаті світу-2026.

Україна стала бронзовою призеркою Євро-2026 з бадмінтону

"Синьо-жовті" стали бронзовими призерками турніру. На груповому етапі вони посіли друге місце у своєму квартеті.

Наші бадмінтоністки здолали Естонію та Німеччину (по 4:1), але поступились Данії (0:5). Саме з останніми українки боролись за вихід у фінал уже на стадії плейоф.

Вони програли континентальному гранду з рахунком 0:3, здобувши підсумкову "бронзу". Найближчою до перемоги у своєму протистоянні була 22-річна Поліна Бугрова, але все ж таки поступилась Ліне К'єрсфельдт Хеймарк (19:21, 17:21).

У фіналі скандинавська команда зіграє проти Болгарії. Їх протистояння відбудеться 15 лютого.

Зазначимо, що збірна України мала наймолодший склад на Євро-2026. За підсумками континентальної першості "синьо-жовті" відібралися на чемпіонат світу-2026, який прийматиме Індія.

