Україна виграла командний залік чемпіонату Європи з богатирського двоборства
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Україна виграла командний залік чемпіонату Європи з богатирського двоборства

Міністерство молоді та спорту України
Україна

Збірна України з богатирського двоборства виграла командний залік чемпіонату Європи, здобувши п'ять золотих медалей.

Головні тези:

  • Збірна України з богатирського двоборства виграла командний залік чемпіонату Європи, здобувши п'ять золотих медалей.
  • Українські богатирі випередили команди Німеччини та Грузії на ЧЄ-2025 у лог-ліфті та тязі.
  • Імена чемпіонів: Людмила Цівун, Тіана Добрая, Валерій Газаєв, Олександр Кутчер та Тетяна Давиденко.

Українські стронгмени виграли ЧЄ-2025

"Синьо-жовті" випередили команди Німеччини (4 золота) та Грузії (2 золота). Команди змагалися у двох дисциплінах (лог-ліфт та тяга).

Так, чемпіонами стали:

  • Людмила Цівун (до 63 кг),

  • Тіана Добрая (до 82 кг),

  • Валерій Газаєв (до 120 кг),

  • Олександр Кутчер (Masters, до 90 кг),

  • Тетяна Давиденко (Masters, до 73 кг).

Срібними призерами стали Марина Коба (Masters, до 73 кг) та Юлія Самарська (до 82 кг).

Бронзова медаль — в активі Сергія Капустіна (Masters, до 90 кг).

Континентальна першість проходила в Німеччині.

Богатирське багатоборство — вид спорту, в кому атлети визначають найсильнішого спортсмена, змагаючись у різноманітних силових вправах. Кожне завдання поставлене так, аби учасники продемонстрували свою готовність сперечатися з силою тяжіння, піднімаючи колосальну вагу.

Переможець визначається за сумарною кількістю очок, набраних у всіх вправах.

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