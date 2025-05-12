Украина выиграла командный зачет чемпионата Европы по богатырскому двоеборью

Сборная Украины по богатырскому двоеборью выиграла командный зачет чемпионата Европы, получив пять золотых медалей.

Украинские стронгмены выиграли ЧЕ-2025

"Сине-желтые" опередили команды Германии (4 золота) и Грузии (2 золота). Команды соревновались в двух дисциплинах (лог-лифт и тяга).

Да, чемпионами стали:

Людмила Цивун (до 63 кг),

Тиана Добрая (до 82 кг),

Валерий Газаев (до 120 кг),

Александр Кутчер (Masters, до 90 кг),

Татьяна Давыденко (Masters, до 73 кг).

Серебряными призерами стали Марина Коба (Masters, до 73 кг) и Юлия Самарская (до 82 кг).

Бронзовая медаль — в активе Сергея Капустина (Masters, до 90 кг).

Континентальное первенство проходило в Германии.

Богатырское многоборье — вид спорта, в котором атлеты определяют сильнейшего спортсмена, соревнуясь в различных силовых упражнениях. Каждая задача поставлена так, чтобы участники продемонстрировали свою готовность спорить с силой тяготения, поднимая колоссальный вес.

Победитель определяется по суммарному количеству очков, набранных во всех упражнениях.