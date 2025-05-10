Украинский каратист Чеботар выиграл серебро на чемпионате Европы
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинский каратист Чеботар выиграл серебро на чемпионате Европы

Что известно о новом достижении Чеботаря
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинец Валерий Чоботар смог добыть в борьбе серебряную награду на чемпионате Европы по карате, который проходит в Ереване (Армения).

Главные тезисы

  • Чоботар принес Украине серебро в весовой категории до 84 кг.
  • На чемпионате Европы также завоевали бронзовые медали украинские каратисты Элина Селеменева и Ризван Талибов.

Что известно о новом достижении Чеботаря

Во время финального столкновения украинский каратист (весовая категория до 84 кг) не смог вырвать победу у представителя Хорватии Ивана Квесича.

Что важно понимать, накануне Элина Селеменева и Ризван Талибов выиграли две бронзовые медали для Украины.

Кроме того, близкой к награде была Анжелика Терлюга, вернувшаяся к соревнованиям после рождения ребенка.

Украинская Федерация Карате обращает внимание на то, что чемпионат Европы является отборочным этапом на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Каире.

Следует отметить, что чемпионы, вице-чемпионы и бронзовые призеры с лучшими показателями смогут отобраться на мировое первенство.

Лучшим показателем сборной Украины на чемпионатах Европы было третье место на чемпионате 2023 года в Гвадалахаре (Испания) с 4 наградами: 3 золотых (Анжелика Терлюга, Андрей Заплетный и мужская стенка) и 1 серебряная (Анита Серегина).

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Sportico опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов мира
Роналду
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Майкл Джордан возглавил рейтинг самых богатых спортсменов в истории
Джордан
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Усик сыграл боксера в спортивной драме "Разгромная машина" — первый трейлер фильма
Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?