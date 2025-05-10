Украинский каратист Чеботар выиграл серебро на чемпионате Европы

Украинец Валерий Чоботар смог добыть в борьбе серебряную награду на чемпионате Европы по карате, который проходит в Ереване (Армения).
Главные тезисы
- Чоботар принес Украине серебро в весовой категории до 84 кг.
- На чемпионате Европы также завоевали бронзовые медали украинские каратисты Элина Селеменева и Ризван Талибов.
Что известно о новом достижении Чеботаря
Во время финального столкновения украинский каратист (весовая категория до 84 кг) не смог вырвать победу у представителя Хорватии Ивана Квесича.
Что важно понимать, накануне Элина Селеменева и Ризван Талибов выиграли две бронзовые медали для Украины.
Кроме того, близкой к награде была Анжелика Терлюга, вернувшаяся к соревнованиям после рождения ребенка.
Украинская Федерация Карате обращает внимание на то, что чемпионат Европы является отборочным этапом на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Каире.
Следует отметить, что чемпионы, вице-чемпионы и бронзовые призеры с лучшими показателями смогут отобраться на мировое первенство.
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