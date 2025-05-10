Украинский каратист Чеботар выиграл серебро на чемпионате Европы

Украинец Валерий Чоботар смог добыть в борьбе серебряную награду на чемпионате Европы по карате, который проходит в Ереване (Армения).

Что известно о новом достижении Чеботаря

Во время финального столкновения украинский каратист (весовая категория до 84 кг) не смог вырвать победу у представителя Хорватии Ивана Квесича.

Что важно понимать, накануне Элина Селеменева и Ризван Талибов выиграли две бронзовые медали для Украины.

Кроме того, близкой к награде была Анжелика Терлюга, вернувшаяся к соревнованиям после рождения ребенка.

Украинская Федерация Карате обращает внимание на то, что чемпионат Европы является отборочным этапом на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Каире.

Следует отметить, что чемпионы, вице-чемпионы и бронзовые призеры с лучшими показателями смогут отобраться на мировое первенство.