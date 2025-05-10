Український каратист Чоботар здобув срібло на чемпіонаті Європи
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Український каратист Чоботар здобув срібло на чемпіонаті Європи

Що відомо про нове досягнення Чоботаря
Джерело:  online.ua

Українець Валерій Чоботар зміг вибороти срібну нагороду на чемпіонаті Європи з карате, який проходить у Єревані (Вірменія).

Головні тези:

  • Чоботар приніс Україні срібло у ваговій категорії до 84 кг.
  • На чемпіонаті Європи також вибороли бронзові медалі українські каратисти Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов.

Що відомо про нове досягнення Чоботаря

Під час фінальної сутички український каратист (вагова категорія до 84 кг) не зміг вирвати перемогу у представника Хорватії Івана Квесича.

Що важливо розуміти, напередодні Еліна Сєлємєнєва та Різван Талібов виграли дві бронзові медалі для України.

Окрім того, близькою до нагороди була Анжеліка Терлюга, яка повернулась до змагань після народження дитини.

Українська Федерації Карате звертає увагу на те, що чемпіонат Європи є відбірковим етапом на чемпіонату світу, який пройде у листопаді в Каїрі.

Варто зазначити, що чемпіони, віцечемпіони та бронзові призери з кращими показниками зможуть відібратися на світову першість.

Найкращим показником збірної України на чемпіонатах Європи було третє місце на чемпіонаті 2023 року у Гвадалахарі (Іспанія) з 4 нагородами: 3 золоті (Анжеліка Терлюга, Андрій Заплітний та чоловіча стінка) і 1 срібна (Аніта Серьогіна).

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