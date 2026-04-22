ЧЕ-2026 по борьбе. Украина завоевала третью медаль

Украина завоевала третью медаль на чемпионате Европы по борьбе. Владлен Козлюк стал бронзовым призером в весе 97 кг.

По результатам второго соревновательного дня Украина гарантировала себе два "бронзовых" финала. Туда попали Александр Грушин (67 кг) и Владлен Козлюк (97 кг).

Грушин в своем "бронзовом" финале уступил армянину Славику Галстяну (3:5). В то же время Козлюк противостоял представителю Турции Абдулу Чеби.

Козлюк имел возможность одержать победу досрочно. Уже в самом начале схватки он завалил Чеби, за что заработал четыре очка, после чего смог удержать турецкого борца. Впрочем, арбитры после просмотра повтора отменили не только победное содержание, но и четыре очка, которые набрал украинец, из-за нарушения им правил.

Несмотря на пересмотренное решение, Козлюк продолжил атаковать Чеби и заработал в следующей атаке шесть очков. В конце концов, до конца схватки турецкий борец так и не смог набрать ни одного против украинца, благодаря чему Козлюк одержал победу.

Для Козлюка это вторая бронза в карьере на уровне Евро, впервые он выиграл медаль на этом уровне в 2022 году.