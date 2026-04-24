ЧЄ-2026 з боротьби. Україна виборола три "золота" за день

Збірна України здобула чотири нагороди різних ґатунків у п'ятий день чемпіонату Європи-2026 зі спортивної боротьби, що триває в албанській Тирані.

Чемпіонат Європи 2026 з боротьби: три “золота” України

За підсумками попереднього змагального дня до "золотих" фіналів пробилися три українські борчині: Марія Єфремова, Ірина Коляденко та Надія Соколовська. Також у втішні сутички відібралася Соломія Винник, що претендувала на "бронзу".

Марія Єфремова у фіналі вагової категорії до 53 кг перемогла чинну чемпіонку континенту, грекиню Марію Преволаракі. Володарку "золота" визначила мінімальна різниця в один бал — 2:1 на користь українки.

19-річна Єфремова здобула "золото" вже на своєму першому дорослому чемпіонаті Європи. На континентальному рівні вона також тріумфувала на рівні вікових категорій U17 та U20.

Ірина Коляденко повернулася на вершину чемпіонатів Європи з перемогою над "нейтральною" віцечемпіонкою світу Аліною Касабієвою у фіналі вагової категорії до 65 кг — впевнені 9:0 на користь українки.

Для олімпійської віцечемпіонки Парижа Коляденко європейський титул став уже четвертим за кар'єру. Вдруге вона здобуває "золото" саме у дивізіоні 65 кг, в якому також тріумфувала у сезоні-2024 (у 2025-му — "бронза").

Третє "золото" за день Україні принесла 20-річна Надія Соколовська, що стала чемпіонкою вагової категорії до 72 кг на дебютному дорослому Євро.

Соколовська здобула вольову перемогу в фіналі над полькою Вікторією Холуй: програючи 0:2, у другому періоді перехопила ініціативу та виграла 5:3.

Протягом року українка об'єднала золоті медалі одразу двох чемпіонатів Європи — молодіжного та дорослого, у категоріях до 76 кг та 72 кг відповідно.

Бронзову нагороду також здобула Соломія Винник, яка через втішні раунди потрапила до малого фіналу вагової категорії до 57 кг та перемогла шведку Евеліну Гультен.