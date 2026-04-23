ЧЕ-2026 по борьбе. Украина завоевала три "золота" за день
Сборная Украины получила четыре награды разных сортов в пятый день чемпионата Европы-2026 по спортивной борьбе, который продолжается в албанской Тиране.

Чемпионат Европы 2026 по борьбе: три золота Украины

По итогам предыдущего соревновательного дня в "золотые" финалы пробились три украинских борчини: Мария Ефремова, Ирина Коляденко и Надежда Соколовская. Также в утешительные стычки отобралась Соломия Винник, претендовавшая на "бронзу".

Мария Ефремова в финале весовой категории до 53 кг победила действующую чемпионку континента, гречанку Марию Преволараки. Обладательницу "золота" определила минимальная разница в один балл — 2:1 в пользу украинки.

19-летняя Ефремова завоевала "золото" уже на своем первом взрослом чемпионате Европы. На континентальном уровне она также торжествовала на уровне возрастных категорий U17 и U20.

Ирина Коляденко вернулась на вершину чемпионатов Европы с победой над "нейтральной" вицечемпионкой мира Алиной Касабиевой в финале весовой категории до 65 кг — уверены 9:0 в пользу украинки.

Для олимпийской вицечемпионки Парижа Коляденко европейский титул стал уже четвёртым за карьеру. Во второй раз она получает "золото" именно в дивизионе 65 кг, в котором также торжествовала в сезоне-2024 (в 2025-м — "бронза").

Третье "золото" за день Украине принесла 20-летняя Надежда Соколовская, ставшая чемпионкой весовой категории до 72 кг на дебютном взрослом Евро.

Соколовская одержала волевую победу в финале над полькой Викторией Холуй: проигрывая 0:2, во втором периоде перехватила инициативу и выиграла 5:3.

В течение года украинка объединила золотые медали сразу двух чемпионатов Европы — молодежного и взрослого, в категориях до 76 и 72 кг соответственно.

Бронзовую награду также получила Соломия Винник, которая из-за утешительных раундов попала в малый финал весовой категории до 57 кг и победила шведку Эвелину Гультен.

Соревновательный день пятницы, 24 апреля, Украина завершает уже с 11 медалями разных сортов: шесть из них — золотые, одна — серебряная, еще три — "бронза". Все награды "сине-желтые" получали в свободной борьбе среди женщин.

