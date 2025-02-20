Членство України в НАТО. США розглянуть питання вступу за однієї умови

Одна з гарантій безпеки, яку США розглядають як частину мирної угоди щодо України, полягає в автоматичному наданні їй членства в НАТО, якщо Росія знову нападе. Планується, що така гарантія розв'яже ключову проблему України та її союзників.

Членство в НАТО для України як бонус за повторний напад РФ

Про таке рішення США повідомляє NBC News з посиланням на обізнані джерела.

Як зазначило видання, американського президента Дональда Трампа розлютило те, що його український колега Володимир Зеленський не поспішає йти на деякі компроміси, які американські та європейські посадовці давно визнали в приватному порядку, як необхідні.

І він розлютився через публічні скарги України на те, що її виключили з переговорів між США та Росією про припинення війни, — зазначили журналісти.

"Є розчарування", — сказав представник Білого дому, звинувативши Зеленського та деяких європейських лідерів у спробах "очорнити" зусилля Трампа. Поширити

Видання зазначило, що деякі посадовці адміністрації Трампа намагалися утримати відносини між Вашингтоном і Києвом від розриву.

Перед виступом глави Пентагону Піта Гегсета в Брюсселі 12 лютого вони рекомендували його команді не говорити публічно, що Україна не стане членом НАТО, сказали джерела видання.

Однак до цієї рекомендації він не дослухався. Тоді він сказав, що гарантії безпеки для України "не повинні надаватися через членство в НАТО". Однак уже наступного дня він пом'якшив свою риторику з цього приводу, заявивши, що "все на столі" і обговорюється.

Але, хай там як, але і Гегсет, і віцепрезидент Джей Ді Венс під час європейських візитів чітко сигналізували, що Європі потрібно взяти на себе відповідальність за власну оборону, оскільки в адміністрації Трампа інші пріоритети — південний кордон США та Індо-Тихоокеанський регіон.