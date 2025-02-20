Членство Украины в НАТО. США рассмотрят вопрос вступления при одном условии

Одна из гарантий безопасности, которую США рассматривают как часть мирного соглашения по Украине, заключается в автоматическом предоставлении ей членства в НАТО, если Россия снова нападет. Планируется, что такая гарантия решит ключевую проблему Украины и ее союзников.

Членство в НАТО для Украины как бонус за повторное нападение РФ

О таком решении США сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Как отметило издание, американского президента Дональда Трампа разозлило то, что его украинский коллега Владимир Зеленский не спешит идти на некоторые компромиссы, которые американские и европейские чиновники давно признали в частном порядке необходимыми.

И он разозлился из-за публичных жалоб Украины на то, что ее исключили из переговоров между США и Россией о прекращении войны, — отметили журналисты.

"Есть разочарование", — сказал представитель Белого дома, обвинив Зеленского и некоторых европейских лидеров в попытках "очернить" усилия Трампа. Поделиться

Издание отметило, что некоторые должностные лица администрации Трампа пытались удержать отношения между Вашингтоном и Киевом от разрыва.

Перед выступлением главы Пентагона Пита Гегсета в Брюсселе 12 февраля они рекомендовали его команде не публично говорить, что Украина не станет членом НАТО, сказали источники издания.

Однако этой рекомендации он не прислушался. Тогда он сказал, что гарантии безопасности для Украины "не должны предоставляться из-за членства в НАТО". Однако уже на следующий день он смягчил свою риторику на этот счет, заявив, что "все на столе" и обсуждается.

Но, как бы там ни было, но и Гегсет, и вице-президент Джей Ди Венс во время европейских визитов четко сигнализировали, что Европе нужно взять на себя ответственность за собственную оборону, поскольку у администрации Трампа другие приоритеты — южная граница США и Индо-Тихоокеанский регион.