Вступление Украины в НАТО необратимо. Это самый дешевый и самый лучший механизм для обеспечения мира.

Украина вступит в НАТО — министры иностранных дел Британии и ФРГ

Об этом заявили министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок и государственный секретарь по иностранным делам Британии Дэвид Лемми во время Мюнхенской конференции 15 февраля.

Но мы совершенно справедливо говорим, что для Украины необратим путь к НАТО. Это самый дешевый и самый лучший механизм обеспечения мира не только в Европе, но и по всей Евроатлантике. Дэвид Лемми Госсекретарь по иностранным делам Британии

Между тем, Бербок также отметила, что путь Украины лежит в направлении НАТО.

Поэтому для меня очень важно сказать сейчас, что это был бы самый дешевый вариант, если эта опция НАТО остается на столе. Ведь, как было сказано, если мы привлечем тысячи военных, это обойдется огромным деньгам. Анналена Бербок Министр иностранных дел Германии

В то же время британский министр подчеркнул, что даже когда будет достигнут мир, российский диктатор Владимир Путин не уйдет.