Германия и Британия заявили о необратимости вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО необратимо. Это самый дешевый и самый лучший механизм для обеспечения мира.
Главные тезисы
- Вступление Украины в НАТО необратимо и эффективно для обеспечения мира в регионе.
- Заявления министров иностранных дел Германии и Великобритании подчеркивают важность украинского членства в НАТО.
- Украинское вступление в НАТО выгодно для страны и международного сообщества, укрепляя мир и безопасность в Европе и Евроатлантическом пространстве.
Украина вступит в НАТО — министры иностранных дел Британии и ФРГ
Об этом заявили министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок и государственный секретарь по иностранным делам Британии Дэвид Лемми во время Мюнхенской конференции 15 февраля.
Между тем, Бербок также отметила, что путь Украины лежит в направлении НАТО.
В то же время британский министр подчеркнул, что даже когда будет достигнут мир, российский диктатор Владимир Путин не уйдет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-