Німеччина та Британія заявили про незворотність вступу України в НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Німеччина та Британія заявили про незворотність вступу України в НАТО

НАТО
Джерело:  br.de

Вступ України в НАТО є незворотним. Це найдешевший і найкращий механізм для забезпечення миру.

Головні тези:

  • Вступ України в НАТО є незворотним і дієвим механізмом для забезпечення миру в регіоні.
  • Заяви міністрів закордонних справ Німеччини та Британії підкреслюють важливість і перспективність українського членства у НАТО.
  • Вступ України в НАТО є вигідним як для країни, так і для міжнародної спільноти, оскільки це допоможе зміцнити мир та безпеку не лише в Європі, а й у Євроатлантичному просторі.

Україна вступить у НАТО — міністри закордонних справ Британії та ФРН

Про це заявили міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та державний секретар у закордонних справах Британії Девід Леммі під час Мюнхенської конференції 15 лютого.

Але ми цілком справедливо говоримо, що для України є незворотним шлях до НАТО. Це найдешевший і найкращий механізм для забезпечення миру не лише в Європі, а й по всій Євроатлантиці.

Девід Леммі

Девід Леммі

Держсекретар у закордонних справах Британії

Тим часом Бербок також відзначила, що шлях України лежить у напрямку НАТО.

Тому для мене дуже важливо сказати зараз, що це навіть був би найдешевший варіант, якщо ця опція НАТО залишається на столі. Адже, як було сказано, якщо ми залучимо тисячі військових, це коштуватиме величезних грошей.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини

Водночас британський міністр наголосив, що навіть коли буде досягнуто миру, російський диктатор Володимир Путін не піде.

Ми зустрічаємо це питання разом зі Сполученими Штатами. У відповідний момент ми почнемо дискусію про гарантії безпеки.

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