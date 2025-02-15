Німеччина та Британія заявили про незворотність вступу України в НАТО

Вступ України в НАТО є незворотним. Це найдешевший і найкращий механізм для забезпечення миру.
Головні тези:
- Вступ України в НАТО є незворотним і дієвим механізмом для забезпечення миру в регіоні.
- Заяви міністрів закордонних справ Німеччини та Британії підкреслюють важливість і перспективність українського членства у НАТО.
- Вступ України в НАТО є вигідним як для країни, так і для міжнародної спільноти, оскільки це допоможе зміцнити мир та безпеку не лише в Європі, а й у Євроатлантичному просторі.
Україна вступить у НАТО — міністри закордонних справ Британії та ФРН
Про це заявили міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та державний секретар у закордонних справах Британії Девід Леммі під час Мюнхенської конференції 15 лютого.
Тим часом Бербок також відзначила, що шлях України лежить у напрямку НАТО.
Водночас британський міністр наголосив, що навіть коли буде досягнуто миру, російський диктатор Володимир Путін не піде.
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