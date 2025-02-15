Німеччина та Британія заявили про незворотність вступу України в НАТО

Вступ України в НАТО є незворотним. Це найдешевший і найкращий механізм для забезпечення миру.

Україна вступить у НАТО — міністри закордонних справ Британії та ФРН

Про це заявили міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та державний секретар у закордонних справах Британії Девід Леммі під час Мюнхенської конференції 15 лютого.

Але ми цілком справедливо говоримо, що для України є незворотним шлях до НАТО. Це найдешевший і найкращий механізм для забезпечення миру не лише в Європі, а й по всій Євроатлантиці. Девід Леммі Держсекретар у закордонних справах Британії

Тим часом Бербок також відзначила, що шлях України лежить у напрямку НАТО.

Тому для мене дуже важливо сказати зараз, що це навіть був би найдешевший варіант, якщо ця опція НАТО залишається на столі. Адже, як було сказано, якщо ми залучимо тисячі військових, це коштуватиме величезних грошей. Анналена Бербок Міністерка закордонних справ Німеччини

Водночас британський міністр наголосив, що навіть коли буде досягнуто миру, російський диктатор Володимир Путін не піде.