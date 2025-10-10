Чому дикі гуси літають догори ногами — пояснення вчених

Не так давно світ вразила світлина фотографа Вінсента Корнеліссена, на якому зображено гусака, що летить спиною вниз, хоча голову і шию птах тримав у звичному положенні. Журналісти вирішили поцікавитися в науковців, з чим пов'язана така дивна поведінка птахів.

Вчені розшифрували дивну поведінку диких гусей

Хоча для людей це явище абсолютно незвичне, однак в світі птахів в цьому нічого загадкового немає, зазначає видання Amusing Planet.

Науковці пояснюють, що дикі гуси повертають тулуб перед посадкою, щоб змінити аеродинаміку крил.

У такий спосіб птахи прискорюють приземлення і стрімко спускаються на землю.

Це дає змогу гусаку швидше скинути висоту, щоб, приміром, відірватися від хижаків або зловити здобич.

За словами вчених, такий вид польоту навіть має окрему назва.

"Whiffing" — ось як називається явище, коли гуси перевертаються просто під час польоту.

Науковці також перерахували тих крилатих, які також здатні літати догори ногами — це чубаті чайки, великі веретенники, турпани і жовтоногі коловодники.