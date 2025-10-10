Чому дикі гуси літають догори ногами — пояснення вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чому дикі гуси літають догори ногами — пояснення вчених

Вчені пояснили дивну поведінку диких гусей
Джерело:  BBC

Не так давно світ вразила світлина фотографа Вінсента Корнеліссена, на якому зображено гусака, що летить спиною вниз, хоча голову і шию птах тримав у звичному положенні. Журналісти вирішили поцікавитися в науковців, з чим пов'язана така дивна поведінка птахів.

Головні тези:

  • Цей вид польоту має окрему назву - Whiffing.
  • Існує щонайменше дві теорії, які пояснюють таку поведінку гусей.

Вчені розшифрували дивну поведінку диких гусей

Хоча для людей це явище абсолютно незвичне, однак в світі птахів в цьому нічого загадкового немає, зазначає видання Amusing Planet.

Науковці пояснюють, що дикі гуси повертають тулуб перед посадкою, щоб змінити аеродинаміку крил.

У такий спосіб птахи прискорюють приземлення і стрімко спускаються на землю.

Це дає змогу гусаку швидше скинути висоту, щоб, приміром, відірватися від хижаків або зловити здобич.

За словами вчених, такий вид польоту навіть має окрему назва.

"Whiffing" — ось як називається явище, коли гуси перевертаються просто під час польоту.

Науковці також перерахували тих крилатих, які також здатні літати догори ногами — це чубаті чайки, великі веретенники, турпани і жовтоногі коловодники.

Утім, існує й альтернативна теорія такої поведінки. На думку деяких фахівців із птахів, гуси таким чином просто випендрюються перед іншими представниками свого виду.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чим схожі Земля і Венера — дані нового дослідження
Венера
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чи зможуть роботи-хірурги проводити операції людям — дані дослідження
робот
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?