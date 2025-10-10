Почему дикие гуси летают вверх ногами — объяснение ученых

Не так давно мир поразила фотография Винсента Корнелиссена, на котором изображен гусь, летящий спиной вниз, хотя голову и шею птица держала в привычном положении. Журналисты решили поинтересоваться у ученых, с чем связано такое странное поведение птиц.
Главные тезисы
- Этот вид полета имеет отдельное название – Whiffing.
- Существует не менее двух теорий, объясняющих такое поведение гусей.
Ученые расшифровали странное поведение диких гусей
Хотя для людей это явление совершенно непривычно, однако в мире птиц в этом ничего загадочного нет, отмечает издание Amusing Planet.
Ученые объясняют, что дикие гуси переварачивают туловище перед посадкой, чтобы изменить аэродинамику крыльев.
Таким образом, птицы ускоряют приземление и стремительно спускаются на землю.
По словам ученых, такой вид полета даже получил отдельное название.
Ученые также перечислили тех крылатых, которые также способны летать вверх ногами — это хохлатые чайки, большие веретенники, турпаны и желтоногие коловодники.
