Почему дикие гуси летают вверх ногами — объяснение ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые расшифровали странное поведение диких гусей
Источник:  BBC

Не так давно мир поразила фотография Винсента Корнелиссена, на котором изображен гусь, летящий спиной вниз, хотя голову и шею птица держала в привычном положении. Журналисты решили поинтересоваться у ученых, с чем связано такое странное поведение птиц.

Главные тезисы

  • Этот вид полета имеет отдельное название – Whiffing.
  • Существует не менее двух теорий, объясняющих такое поведение гусей.

Хотя для людей это явление совершенно непривычно, однако в мире птиц в этом ничего загадочного нет, отмечает издание Amusing Planet.

Ученые объясняют, что дикие гуси переварачивают туловище перед посадкой, чтобы изменить аэродинамику крыльев.

Таким образом, птицы ускоряют приземление и стремительно спускаются на землю.

Это позволяет гусю быстрее сбросить высоту, чтобы, например, оторваться от хищников или поймать добычу.

По словам ученых, такой вид полета даже получил отдельное название.

"Whiffing" — вот как называется явление, когда гуси переворачиваются прямо во время полета.

Ученые также перечислили тех крылатых, которые также способны летать вверх ногами — это хохлатые чайки, большие веретенники, турпаны и желтоногие коловодники.

Впрочем, существует и альтернативная теория такого поведения. По мнению некоторых специалистов по птицам, гуси таким образом просто выпендриваются перед другими представителями своего вида.

Додати до обраного
Додати до обраного
Додати до обраного
