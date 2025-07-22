Чому Дюбуа запізнився на бій з Усиком — дані інсайдерів

Як вдалося дізнатися виданню talkSport, зірковий британський боксер Даніель Дюбуа запізнився на бій проти непереможного українського чемпіона Олександра Усика через масштабну вечірку. Як виявилося, свято організував батько “Динаміта”.

Дюбуа вкотре продемонстрував неповагу до супротивника

Ні для кого не секрет, що ввечері 19 липня Усик прибув на реванш без запізнень.

Що стосується британця, то він приїхав аж через 45 хвилин після українця — менш як за дві години до моменту виходу в ринг.

Команда Даніеля Дюбуа жодним чином не пояснила цю витівку боксера, яка фактично є доказом неповаги до Олександра Усика.

Згідно з даними ведучого talkSport Саймона Джордана, причиною запізнення була вечірка, яку організував батько “Динаміта”.

Варто звернути увагу на те, що вечірка відбулася у день бою з Усиком у помешканні Дюбуа, на неї було запрошено кілька десятків гостей.