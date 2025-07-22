Почему Дюбуа опоздал на бой с Усиком — данные инсайдеров

Как удалось узнать изданию talkSport, звездный британский боксер Даниэль Дюбуа опоздал на бой против непобедимого украинского чемпиона Александра Усика из-за масштабной вечеринки. Как оказалось, праздник организовал отец "Динамита".

Дюбуа снова продемонстрировал неуважение к противнику

Ни для кого не секрет, что вечером 19 июля Усик прибыл на реванш без опозданий.

Что касается британца, то он приехал через 45 минут после украинца — менее чем за два часа до момента выхода в ринг.

Команда Даниэля Дюбуа никак не объяснила этот поступок боксера, который фактически является доказательством неуважения к Александру Усику.

Согласно данным ведущего talkSport Саймона Джордана, причиной опоздания была вечеринка, которую организовал отец "Динамита".

Стоит обратить внимание на то, что вечеринка состоялась в день боя с Усиком в доме Дюбуа, на нее было приглашено несколько десятков гостей.