Почему Дюбуа опоздал на бой с Усиком — данные инсайдеров
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Почему Дюбуа опоздал на бой с Усиком — данные инсайдеров

Дюбуа снова продемонстрировал неуважение к противнику
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Источник:  online.ua

Как удалось узнать изданию talkSport, звездный британский боксер Даниэль Дюбуа опоздал на бой против непобедимого украинского чемпиона Александра Усика из-за масштабной вечеринки. Как оказалось, праздник организовал отец "Динамита".

Главные тезисы

  • Александр Усик прибыл на реванш без опозданий.
  • Дубуа приехал спустя 45 минут после украинца.

Дюбуа снова продемонстрировал неуважение к противнику

Ни для кого не секрет, что вечером 19 июля Усик прибыл на реванш без опозданий.

Что касается британца, то он приехал через 45 минут после украинца — менее чем за два часа до момента выхода в ринг.

Команда Даниэля Дюбуа никак не объяснила этот поступок боксера, который фактически является доказательством неуважения к Александру Усику.

Согласно данным ведущего talkSport Саймона Джордана, причиной опоздания была вечеринка, которую организовал отец "Динамита".

Стоит обратить внимание на то, что вечеринка состоялась в день боя с Усиком в доме Дюбуа, на нее было приглашено несколько десятков гостей.

Перед самым боем отец Дюбуа устроил дома вечеринку, 50, 60, 70 человек, которых он (Даниэль) даже не знает.

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