Чому Японії не вдалось допомогти Україні боєприпасами — WSJ

Україна мала отримати певну кількість боєприпасів від Японії, однак наявні снаряди не підійшли у рамках використання наданих західними партнерами озброєнь Києву.

Що відомо про причини зриву допомоги боєприпасами Україні від Японії

Як припускають журналісти видання, причиною стала обмежена сумісність озброєнь різних країн, хоча у рамках НАТО боєприпаси мали бути стандартизовані та уніфіковані.

Зазначається, що наприкінці 2023 року уряд Японії заявив про послаблення обмежень на експорт озброєнь.

Це дозволило Японії почати поставки боєприпасів до Великої Британії, а звідти вони могли передаватись Україні.

Однак перед підписанням угоди британські військові провели випробування японськіх снарядів виробництва компанії Komatsu за ліцензією британської BAE System та вирішили відмовитись від їхнього використання.

При цьому, як зазначають журналісти видання, жодна зі сторін не надала пояснень стосовно того, що пійшло не так.

У чому проблема західних партнерів із наданням боєприпасів Україні

Однак автори матеріалу зазначають, що відсутність сумісності між боєприпасами та гарматами різних типів від різних виробників є серед ключових проблем західних союзників при підготовці допомоги Україні.

Зазначається, що 155-міліметровий снаряд був поширений як артилерійський стандарт у країнах НАТО та в союзних їм державах інших регіонів світу.

В теорії це давало змогу союзним країнам використовувати зброю та боєприпаси одна одної. На практиці вони не завжди сумісні.