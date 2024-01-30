Чому Японії не вдалось допомогти Україні боєприпасами — WSJ
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому Японії не вдалось допомогти Україні боєприпасами — WSJ

Артснаряди
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Джерело:  The Wall Street Journal

Україна мала отримати певну кількість боєприпасів від Японії, однак наявні снаряди не підійшли у рамках використання наданих західними партнерами озброєнь Києву. 

Що відомо про причини зриву допомоги боєприпасами Україні від Японії

Як припускають журналісти видання, причиною стала обмежена сумісність озброєнь різних країн, хоча у рамках НАТО боєприпаси мали бути стандартизовані та уніфіковані.

Зазначається, що наприкінці 2023 року уряд Японії заявив про послаблення обмежень на експорт озброєнь.

Це дозволило Японії почати поставки боєприпасів до Великої Британії, а звідти вони могли передаватись Україні.

Однак перед підписанням угоди британські військові провели випробування японськіх снарядів виробництва компанії Komatsu за ліцензією британської BAE System та вирішили відмовитись від їхнього використання.

При цьому, як зазначають журналісти видання, жодна зі сторін не надала пояснень стосовно того, що пійшло не так.

У чому проблема західних партнерів із наданням боєприпасів Україні

Однак автори матеріалу зазначають, що відсутність сумісності між боєприпасами та гарматами різних типів від різних виробників є серед ключових проблем західних союзників при підготовці допомоги Україні.

Зазначається, що 155-міліметровий снаряд був поширений як артилерійський стандарт у країнах НАТО та в союзних їм державах інших регіонів світу.

В теорії це давало змогу союзним країнам використовувати зброю та боєприпаси одна одної. На практиці вони не завжди сумісні.

Комбінації пороху та снаряда не завжди взаємозамінні, — пояснює колишній офіцер артилерії Корпусу морської піхоти США, який зараз працює в мозковому центрі Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.

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