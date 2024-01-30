Почему Японии не удалось помочь Украине боеприпасами — WSJ

Украина должна получить определенное количество боеприпасов от Японии, однако имеющиеся снаряды не подошли в рамках использования предоставленных западными партнерами вооружений Киеву.
Что известно о причинах срыва помощи боеприпасами Украины от Японии
Как предполагают журналисты издания, причиной стала ограниченная совместимость вооружений разных стран, хотя в рамках НАТО боеприпасы должны быть стандартизированы и унифицированы.
Отмечается, что в конце 2023 правительство Японии заявило о ослаблении ограничений на экспорт вооружений.
Это позволило Японии начать поставки боеприпасов в Великобританию, а оттуда они могли передаваться Украине.
Однако перед подписанием соглашения британские военные провели испытания японских снарядов производства компании Komatsu по лицензии британской BAE System и решили отказаться от их использования.
При этом, как отмечают журналисты издания, ни одна из сторон не дала объяснений по поводу того, что пошло не так.
В чем проблема западных партнеров с предоставлением боеприпасов Украине
Однако авторы материала отмечают, что отсутствие совместимости между боеприпасами и пушками разных типов от разных производителей среди ключевых проблем западных союзников при подготовке помощи Украине.
Отмечается, что 155-миллиметровый снаряд был распространен как артиллерийский стандарт в странах НАТО и в союзных государствах других регионов мира.
В теории это позволяло союзным странам использовать оружие и боеприпасы друг друга. На практике они не всегда совместимы.
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