Чому інопланетяни не виходять на контакт з людством — відповідь астрофізика
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чому інопланетяни не виходять на контакт з людством — відповідь астрофізика

Інопланетяни все ж існують?
Джерело:  Daily Mail

Більшість науковців схиляються до думки, що люди у цьому величезному Всесвіті точно не самотні. Однак тоді чому інопланетяни досі не сповістили про своє існування. Відповідь на це питання намагався знайти американський астрофізик Робін Корбет з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA.

Головні тези:

  • Інопланетяни, так само як і людство, можуть бути обмежені технологічною стелею.
  • Ба більше, вони могли давно втратити мотивацію для пошуку інших живих істот.

Інопланетяни все ж існують?

У межах свого нового дослідження Корбет дійшов висновку, що інопланетяни дійсно існують, однак просто втомилися шукати інші форми життя у Всесвіті.

З буденної точки зору, якщо інші цивілізації не набагато розвиненіші, то виникає межа для досліджень, — пояснив астрофізик.

На його переконання, більшість позаземних цивілізацій лише трохи перевищують наш рівень розвитку.

Існує висока ймовірність того, що вони досягли технологічної стелі й просто втратили мотивацію шукати інших.

Їхня технологія може не включати жодних стрибків, еквівалентних відкриттю електрики або нових законів фізики, — вважає вчений.

Свої висновки Корбет пояснює, розмірковуючи про планету Проксима Центавра b.

Ні для кого не секрет, що саме вона — один із найперспективніших світів для пошуку життя, лише за 4 світлові роки від нас.

Однак, враховуючи актуальні швидкості космічних кораблів, мандрівка туди затягнулася б на 100 000 років.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Космос має запах. Астронавти поділилися неочікуваними враженнями
космос
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Лазерні сигнали з космосу. NASA розкрило деталі
Що відомо про нову технологію NASA
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астронавт почув загадковий стукіт у космосі — що це було
Загадковий стукіт у космосі - які існують пояснення

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?