Чому інопланетяни не виходять на контакт з людством — відповідь астрофізика

Більшість науковців схиляються до думки, що люди у цьому величезному Всесвіті точно не самотні. Однак тоді чому інопланетяни досі не сповістили про своє існування. Відповідь на це питання намагався знайти американський астрофізик Робін Корбет з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA.
Головні тези:
- Інопланетяни, так само як і людство, можуть бути обмежені технологічною стелею.
- Ба більше, вони могли давно втратити мотивацію для пошуку інших живих істот.
Інопланетяни все ж існують?
У межах свого нового дослідження Корбет дійшов висновку, що інопланетяни дійсно існують, однак просто втомилися шукати інші форми життя у Всесвіті.
На його переконання, більшість позаземних цивілізацій лише трохи перевищують наш рівень розвитку.
Існує висока ймовірність того, що вони досягли технологічної стелі й просто втратили мотивацію шукати інших.
Свої висновки Корбет пояснює, розмірковуючи про планету Проксима Центавра b.
Ні для кого не секрет, що саме вона — один із найперспективніших світів для пошуку життя, лише за 4 світлові роки від нас.
Однак, враховуючи актуальні швидкості космічних кораблів, мандрівка туди затягнулася б на 100 000 років.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-