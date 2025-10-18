Чому інопланетяни не виходять на контакт з людством — відповідь астрофізика

Більшість науковців схиляються до думки, що люди у цьому величезному Всесвіті точно не самотні. Однак тоді чому інопланетяни досі не сповістили про своє існування. Відповідь на це питання намагався знайти американський астрофізик Робін Корбет з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA.

Інопланетяни все ж існують?

У межах свого нового дослідження Корбет дійшов висновку, що інопланетяни дійсно існують, однак просто втомилися шукати інші форми життя у Всесвіті.

З буденної точки зору, якщо інші цивілізації не набагато розвиненіші, то виникає межа для досліджень, — пояснив астрофізик.

На його переконання, більшість позаземних цивілізацій лише трохи перевищують наш рівень розвитку.

Існує висока ймовірність того, що вони досягли технологічної стелі й просто втратили мотивацію шукати інших.

Їхня технологія може не включати жодних стрибків, еквівалентних відкриттю електрики або нових законів фізики, — вважає вчений.

Свої висновки Корбет пояснює, розмірковуючи про планету Проксима Центавра b.

Ні для кого не секрет, що саме вона — один із найперспективніших світів для пошуку життя, лише за 4 світлові роки від нас.

Однак, враховуючи актуальні швидкості космічних кораблів, мандрівка туди затягнулася б на 100 000 років.