Почему инопланетяне не выходят на контакт с человечеством — ответ астрофизика

Большинство ученых склоняются к мнению, что люди в этой огромной Вселенной точно не одиноки. Однако тогда почему инопланетяне до сих пор не известили о своем существовании. Ответ на этот вопрос пытался найти американский астрофизик Робин Корбет из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Инопланетяне все же есть?

В рамках своего нового исследования Корбет пришел к выводу, что инопланетяне действительно существуют, однако просто устали искать другие формы жизни во Вселенной.

С обыденной точки зрения, если другие цивилизации не намного более развиты, то возникает предел для исследований, — объяснил астрофизик. Поделиться

По его убеждению, большинство внеземных цивилизаций лишь несколько превышает наш уровень развития.

Есть высокая вероятность того, что они достигли технологического потолка и просто потеряли мотивацию искать других.

Их технология может не включать никаких скачков, эквивалентных открытию электричества или новых законов физики, — считает ученый. Поделиться

Свои выводы Корбет объясняет, размышляя о планете Проксима Центавра b.

Ни для кого не секрет, что именно она — один из самых перспективных миров для поиска жизни, всего в 4 световых годах от нас.

Однако, учитывая актуальные скорости космических кораблей, путешествие туда затянулось бы на 100 000 лет.