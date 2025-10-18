Почему инопланетяне не выходят на контакт с человечеством — ответ астрофизика

Большинство ученых склоняются к мнению, что люди в этой огромной Вселенной точно не одиноки. Однако тогда почему инопланетяне до сих пор не известили о своем существовании. Ответ на этот вопрос пытался найти американский астрофизик Робин Корбет из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.
Главные тезисы
- Инопланетяне, равно как и человечество, могут быть ограничены технологическим потолком.
- Более того, они могли давно потерять мотивацию для поиска других живых существ.
Инопланетяне все же есть?
В рамках своего нового исследования Корбет пришел к выводу, что инопланетяне действительно существуют, однако просто устали искать другие формы жизни во Вселенной.
По его убеждению, большинство внеземных цивилизаций лишь несколько превышает наш уровень развития.
Есть высокая вероятность того, что они достигли технологического потолка и просто потеряли мотивацию искать других.
Свои выводы Корбет объясняет, размышляя о планете Проксима Центавра b.
Ни для кого не секрет, что именно она — один из самых перспективных миров для поиска жизни, всего в 4 световых годах от нас.
Однако, учитывая актуальные скорости космических кораблей, путешествие туда затянулось бы на 100 000 лет.
