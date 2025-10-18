Почему инопланетяне не выходят на контакт с человечеством — ответ астрофизика
Почему инопланетяне не выходят на контакт с человечеством — ответ астрофизика

Инопланетяне все же есть?
Источник:  Daily Mail

Большинство ученых склоняются к мнению, что люди в этой огромной Вселенной точно не одиноки. Однако тогда почему инопланетяне до сих пор не известили о своем существовании. Ответ на этот вопрос пытался найти американский астрофизик Робин Корбет из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Главные тезисы

  • Инопланетяне, равно как и человечество, могут быть ограничены технологическим потолком.
  • Более того, они могли давно потерять мотивацию для поиска других живых существ.

Инопланетяне все же есть?

В рамках своего нового исследования Корбет пришел к выводу, что инопланетяне действительно существуют, однако просто устали искать другие формы жизни во Вселенной.

С обыденной точки зрения, если другие цивилизации не намного более развиты, то возникает предел для исследований, — объяснил астрофизик.

По его убеждению, большинство внеземных цивилизаций лишь несколько превышает наш уровень развития.

Есть высокая вероятность того, что они достигли технологического потолка и просто потеряли мотивацию искать других.

Их технология может не включать никаких скачков, эквивалентных открытию электричества или новых законов физики, — считает ученый.

Свои выводы Корбет объясняет, размышляя о планете Проксима Центавра b.

Ни для кого не секрет, что именно она — один из самых перспективных миров для поиска жизни, всего в 4 световых годах от нас.

Однако, учитывая актуальные скорости космических кораблей, путешествие туда затянулось бы на 100 000 лет.

