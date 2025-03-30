Чому Ломаченко не повертається в ринг — пояснення промоутера

Наразі український боксер та чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко має проблеми зі спиною, тому поки не поспішає повертатися у ринг.
Головні тези:
- Стан Ломаченка ускладнюється проблемами зі спиною.
- Український боксер може повернутися у ринг після вирішення проблем зі здоров'ям.
Що відомо про стан Ломаченка
З заявою з цього приводу виступив промоутер українського боксера Боб Арум у коментарі для американського спортивного журналіста Шона Зіттеля.
За словами Арума, Василь Ломаченко може повернутися в ринг, якщо йому все-таки вдасться впоратися з проблемами зі здоров'ям.
Попри це, наразі важко сказати, чи продовжить свою кар'єру український чемпіон.
За словами менеджера українського боксера Василя Ломаченка Егіса Клімаса, якщо чемпіон владнає всі свої проблеми зі здоров'ям, то знову буде битися.
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