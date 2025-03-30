Чому Ломаченко не повертається в ринг — пояснення промоутера

Наразі український боксер та чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко має проблеми зі спиною, тому поки не поспішає повертатися у ринг.

Що відомо про стан Ломаченка

З заявою з цього приводу виступив промоутер українського боксера Боб Арум у коментарі для американського спортивного журналіста Шона Зіттеля.

Чи завершив Ломаченко кар'єру? Я не знаю. Без поняття. Маю на увазі, що в нього серйозні проблеми зі спиною, — заявив той. Поширити

За словами Арума, Василь Ломаченко може повернутися в ринг, якщо йому все-таки вдасться впоратися з проблемами зі здоров'ям.

Попри це, наразі важко сказати, чи продовжить свою кар'єру український чемпіон.

Думаю, якщо в нього зі спиною все буде добре, він повернеться. Якщо ні — то ні. Усе досить просто, — додав Боб Арум. Поширити

За словами менеджера українського боксера Василя Ломаченка Егіса Клімаса, якщо чемпіон владнає всі свої проблеми зі здоров'ям, то знову буде битися.