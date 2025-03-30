Почему Ломаченко не возвращается в ринг — объяснение промоутера

Сейчас у украинского боксера и чемпиона мира по версии IBF в легком весе у Василия Ломаченко проблемы со спиной, поэтому пока не спешит возвращаться в ринг.
Главные тезисы
- Состояние Ломаченко осложняется проблемами со спиной.
- Украинский боксер может вернуться в ринг после решения проблем со здоровьем.
Что известно о состоянии Ломаченко
С заявлением на этот счет выступил промоутер украинского боксера Боб Арум в комментарии для американского спортивного журналиста Шона Зиттеля.
По словам Арума, Василий Ломаченко может вернуться в ринг, если ему удастся справиться с проблемами со здоровьем.
Несмотря на это, трудно сказать, продолжит ли свою карьеру украинский чемпион.
По словам менеджера украинского боксера Василия Ломаченко Эгиса Климаса, если чемпион уладит все свои проблемы со здоровьем, то снова будет драться.
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