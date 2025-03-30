Почему Ломаченко не возвращается в ринг — объяснение промоутера

Сейчас у украинского боксера и чемпиона мира по версии IBF в легком весе у Василия Ломаченко проблемы со спиной, поэтому пока не спешит возвращаться в ринг.

Что известно о состоянии Ломаченко

С заявлением на этот счет выступил промоутер украинского боксера Боб Арум в комментарии для американского спортивного журналиста Шона Зиттеля.

Завершил ли Ломаченко карьеру? Я не знаю. Без понятия. Имею в виду, что у него серьезные проблемы со спиной, — заявил тот. Поделиться

По словам Арума, Василий Ломаченко может вернуться в ринг, если ему удастся справиться с проблемами со здоровьем.

Несмотря на это, трудно сказать, продолжит ли свою карьеру украинский чемпион.

Думаю, если у него со спиной все будет хорошо, он вернется. Если нет — то нет. Все достаточно просто, — добавил Боб Арум. Поделиться

По словам менеджера украинского боксера Василия Ломаченко Эгиса Климаса, если чемпион уладит все свои проблемы со здоровьем, то снова будет драться.