Ушел из жизни легенда бокса Джордж Форман

21 марта, в возрасте 76 лет, умер двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и олимпийский чемпион Джордж Форман. Печальным известием поделилась его семья.

Что известно о смерти Джорджа Формана

Легендарный американский боксер — обладатель многих титулов. Что важно понимать, он был старейшим чемпионом мира в тяжелом весе в истории человечества.

Я был сильным бойцом в тяжелом весе. Я был просто машиной для нанесения ударов, — заявил Форман журналистам в 2007 году. Поделиться

К слову, только в течение 1991 года ему удалось выиграть 24 поединка подряд.

Однако впоследствии Форман все же потерпел поражение от Эвандера Холифилда — решением судей в 12 раундах.

Прошло всего 3 года и он нокаутировал непобедимого южанина Мурера и стал старейшим чемпионом в тяжелом весе в истории.