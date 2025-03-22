Ушел из жизни легенда бокса Джордж Форман
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Ушел из жизни легенда бокса Джордж Форман

Что известно о смерти Джорджа Формана
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Источник:  CNN

21 марта, в возрасте 76 лет, умер двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и олимпийский чемпион Джордж Форман. Печальным известием поделилась его семья.

Главные тезисы

  • Форман часто называл себя “машиной для нанесения ударов”.
  • Легендарный боксер завершил карьеру в 1997 году, но всю жизнь оставался авторитетом в этом виде спорта.

Что известно о смерти Джорджа Формана

Легендарный американский боксер — обладатель многих титулов. Что важно понимать, он был старейшим чемпионом мира в тяжелом весе в истории человечества.

Я был сильным бойцом в тяжелом весе. Я был просто машиной для нанесения ударов, — заявил Форман журналистам в 2007 году.

К слову, только в течение 1991 года ему удалось выиграть 24 поединка подряд.

Однако впоследствии Форман все же потерпел поражение от Эвандера Холифилда — решением судей в 12 раундах.

Прошло всего 3 года и он нокаутировал непобедимого южанина Мурера и стал старейшим чемпионом в тяжелом весе в истории.

Финальное сражение американский боксер провел в 1997 году, завершив свою карьеру с 76 победами и пятью поражениями.

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