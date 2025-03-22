Ушел из жизни легенда бокса Джордж Форман

21 марта, в возрасте 76 лет, умер двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и олимпийский чемпион Джордж Форман. Печальным известием поделилась его семья.
Главные тезисы
- Форман часто называл себя “машиной для нанесения ударов”.
- Легендарный боксер завершил карьеру в 1997 году, но всю жизнь оставался авторитетом в этом виде спорта.
Что известно о смерти Джорджа Формана
Легендарный американский боксер — обладатель многих титулов. Что важно понимать, он был старейшим чемпионом мира в тяжелом весе в истории человечества.
К слову, только в течение 1991 года ему удалось выиграть 24 поединка подряд.
Однако впоследствии Форман все же потерпел поражение от Эвандера Холифилда — решением судей в 12 раундах.
Прошло всего 3 года и он нокаутировал непобедимого южанина Мурера и стал старейшим чемпионом в тяжелом весе в истории.
Финальное сражение американский боксер провел в 1997 году, завершив свою карьеру с 76 победами и пятью поражениями.
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