Пішов з життя легенда боксу Джордж Форман

21 березня, у віці 76 років, помер дворазовий чемпіон світу з боксу у важкій вазі та олімпійський чемпіон Джордж Форман. Сумною звісткою поділилася його родина.
Головні тези:
- Форман часто називав себе “машиною для нанесення ударів”.
- Легендарний боксер завершив кар'єру у 1997 році, однак все життя залишався авторитетом у цьому виді спорту.
Що відомо про смерть Джорджа Формана
Легендарний американський боксер — володар багатьох титулів. Що важливо розуміти, він був найстарішим чемпіоном світу у важкій вазі в історії людства.
До словами, лише протягом 1991 року йому вдалося виграти 24 поєдинки поспіль.
Однак згодом Форман все ж таки зазнав поразки від Евандера Холіфілда — рішенням суддів у 12 раундах.
Минуло лише 3 роки і він нокаутував непереможного південця Мурера і став найстарішим чемпіоном у важкій вазі в історії.
Фінальний бій американський боксер провів у 1997 році, завершивши свою кар'єру з 76 перемогами і п'ятьма поразками.
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