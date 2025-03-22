Пішов з життя легенда боксу Джордж Форман

21 березня, у віці 76 років, помер дворазовий чемпіон світу з боксу у важкій вазі та олімпійський чемпіон Джордж Форман. Сумною звісткою поділилася його родина.

Що відомо про смерть Джорджа Формана

Легендарний американський боксер — володар багатьох титулів. Що важливо розуміти, він був найстарішим чемпіоном світу у важкій вазі в історії людства.

Я був сильним бійцем у важкій вазі. Я був просто машиною для нанесення ударів, — заявив Форман журналістам у 2007 році. Поширити

До словами, лише протягом 1991 року йому вдалося виграти 24 поєдинки поспіль.

Однак згодом Форман все ж таки зазнав поразки від Евандера Холіфілда — рішенням суддів у 12 раундах.

Минуло лише 3 роки і він нокаутував непереможного південця Мурера і став найстарішим чемпіоном у важкій вазі в історії.