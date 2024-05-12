Видання The Times припускає, що гучні заяви французького президента Еммануеля Макрона про можливе введення західних військ в Україну є намаганням політика перетворитися на нового лідера Європи.

Макрон хоче увійти в історію, однак вибирає дивні шляхи

Іноземні політологи звертають увагу на те, що на інавгурації нелегітимного президента РФ Володимира Путіна був присутній посол Франції П'єр Леві в той час, як інші європейські країни проігнорували цю подію.

Рішення Макрона послати Леві на церемонію виглядає доволі дивним, враховуючи той факт, що офіційний Париж зайняв більш жорстку позицію щодо Москви.

Як вважають журналісти, наразі президент Франції застосовує деструктивний підхід до зовнішньої політики, висуваючи одну ініціативу за іншою, а також заганяючи в глухий кут своїх партнерів на міжнародній арені.

Його турбує Європа, чиє майбутнє процвітання і безпека, на його думку, більше не гарантовані у світі, де дедалі більше домінують США і Китай — особливо якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім у листопаді, — зазначає видання. Поширити

Чому насправді Макрон кинув виклик Путіну

Макрон хоче бути Черчиллем… Я впевнений, що він хотів би увійти в історію як людина, яка розбудила Європу, — озвучив свою думку з цього приводу Мішель Яковлефф, французький генерал у відставці. Поширити

На його переконання, Макрон відчув, що Німеччина та Британія поступово втрачають свій вплив, тому вирішив скористатися моментом й вивести Францію в авангард краї, які вирішують долю Європи та людства загалом.

Просто зараз у французького лідера дійсно є можливість встановлювати свої правила гри. Для цього у нього є дуже багато ідей, однак не всім вони подобаються.