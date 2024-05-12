Издание The Times предполагает, что громкие заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможном введении западных войск в Украину являются попыткой политика превратиться в нового лидера Европы.

Макрон хочет войти в историю, однако выбирает странные пути

Иностранные политологи обращают внимание на то, что на инаугурации нелегитимного президента РФ Владимира Путина присутствовал посол Франции Пьер Леви, в то время как другие европейские страны проигнорировали это событие.

Решение Макрона послать Леви на церемонию выглядит довольно странным, учитывая тот факт, что официальный Париж занял более жесткую позицию по отношению к Москве.

Как считают журналисты, президент Франции применяет деструктивный подход во внешней политике, выдвигая одну инициативу за другой, а также загоняя в тупик своих партнеров на международной арене.

Его беспокоит Европа, чье будущее процветание и безопасность, по его мнению, больше не гарантированы в мире, где все больше и больше доминируют США и Китай — особенно если Дональд Трамп вернется в Белый дом в ноябре, — отмечает издание. Поделиться

Почему на самом деле Макрон бросил вызов Путину

Макрон хочет быть Черчиллем… Я уверен, что он хотел бы войти в историю как человек, разбудивший Европу, — озвучил свое мнение на этот счет Мишель Яковлефф, французский генерал в отставке. Поделиться

По его убеждению, Макрон почувствовал, что Германия и Британия постепенно теряют свое влияние, поэтому решил воспользоваться моментом и вывести Францию в авангард стран, решающих судьбу Европы и человечества в целом.

Прямо сейчас у французского лидера действительно есть возможность устанавливать свои правила игры. Для этого у него очень много идей, однако не всем они нравятся.