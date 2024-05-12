Издание The Times предполагает, что громкие заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможном введении западных войск в Украину являются попыткой политика превратиться в нового лидера Европы.
Макрон хочет войти в историю, однако выбирает странные пути
Иностранные политологи обращают внимание на то, что на инаугурации нелегитимного президента РФ Владимира Путина присутствовал посол Франции Пьер Леви, в то время как другие европейские страны проигнорировали это событие.
Решение Макрона послать Леви на церемонию выглядит довольно странным, учитывая тот факт, что официальный Париж занял более жесткую позицию по отношению к Москве.
Как считают журналисты, президент Франции применяет деструктивный подход во внешней политике, выдвигая одну инициативу за другой, а также загоняя в тупик своих партнеров на международной арене.
Почему на самом деле Макрон бросил вызов Путину
По его убеждению, Макрон почувствовал, что Германия и Британия постепенно теряют свое влияние, поэтому решил воспользоваться моментом и вывести Францию в авангард стран, решающих судьбу Европы и человечества в целом.
Прямо сейчас у французского лидера действительно есть возможность устанавливать свои правила игры. Для этого у него очень много идей, однако не всем они нравятся.
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