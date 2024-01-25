Чому окремі партнери України лояльно ставляться до Путіна — відповідь Кулеби

Чому не всі партнери України поділяють позицію Києва до країни-агресорки

Я думаю, що в нас є дві концептуальні проблеми. Перша полягає в тому, що навіть не всі наші друзі вважають Путіна злом. Вони, як і раніше, вважають його людиною, лідером, який зробив серйозну помилку, за яку йому доведеться розплачуватися, але не злом, яке повинно бути усунуто як політична концепція, як спосіб ведення міжнародних справ, — зазначає Кулеба. Поширити

Глава МЗС в інтерв’ю журналістам видання Foreign Affairs підкреслив, що ті, хто вважає, що кремлівський диктатор досі залишається політичним лідером, який нібито припустився серйозної помилки, пропонують вигідну Кремлю лінію.

Але якщо ви вважаєте його злом, яке повинно припинити своє існування у світових справах, я маю на увазі не фізично, тоді, звичайно, це інша стратегія. І я думаю, що проблема в тому, що навіть деякі наші друзі, як і раніше, розглядають Путіна як лідера, який зробив помилку, а не як лідера, який перетворився на зло. Незважаючи на всі уроки, які він виніс із них за останні 20 років свого правління, — пояснює Кулеба. Поширити

Що не так із політикою партнерів України до розв’язаної Росією війни

За його словами, в Україні пам’ятають всі численні спроби домовитись із кремлівським керівництвом, перезапустити двосторонні відносини, умиротворити агресора та залучити до співпраці, однак всі вони виявились безуспішними.

І друге концептуальне питання, з яким ми все ще стикаємося, — це лінія на те, що Росія не повинна виграти цю війну. Ми з першого дня говорили, що правильніше було б сказати, що Україна повинна виграти цю війну. Тому що Україна повинна виграти цю війну, а Росія не повинна виграти цю війну. Це також дві різні стратегії, — підкреслив глава МЗС. Поширити

Кулеба зазначив, що це концептуальні основи недоліків нинішньої політики.

І я не хочу сказати, що все неправильно. Насправді те, що Захід зробив після 24 лютого 2022 року, є видатним і чудовим, але він міг би зробити набагато більше, якби ці дві концепції не стояли на його шляху до перемоги. Тому настав час прибрати ці дві концепції з інструментарію нашого мислення і підійти до ситуації по-іншому, — закликає Кулеба. Поширити

Глава МЗС підкреслив, що домовитися з Путіним неможливо, так само як і умиротворити його.