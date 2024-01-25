Чому окремі партнери України лояльно ставляться до Путіна — відповідь Кулеби

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, не всі партнери України негативно ставляться до кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна, навіть після розв'язаної ним війни.
Чому не всі партнери України поділяють позицію Києва до країни-агресорки
Глава МЗС в інтерв’ю журналістам видання Foreign Affairs підкреслив, що ті, хто вважає, що кремлівський диктатор досі залишається політичним лідером, який нібито припустився серйозної помилки, пропонують вигідну Кремлю лінію.
Що не так із політикою партнерів України до розв’язаної Росією війни
За його словами, в Україні пам’ятають всі численні спроби домовитись із кремлівським керівництвом, перезапустити двосторонні відносини, умиротворити агресора та залучити до співпраці, однак всі вони виявились безуспішними.
Кулеба зазначив, що це концептуальні основи недоліків нинішньої політики.
Глава МЗС підкреслив, що домовитися з Путіним неможливо, так само як і умиротворити його.
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