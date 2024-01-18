Кулеба у Давосі назвав дві нагальні потреби України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що наразі Україні найбільше потрібні дві речі – протиповітряна оборона та використання заморожених російських активів.

Україні потрібні засоби ППО і зморожені активи РФ

Таку заяву він зробив під час Українського сніданку у рамках Всесвітнього економічного форуму.

Кулеба пояснив, протиповітряна оборона — це літаки, ракети, перехоплювачі та радіоелектроніка, каже він. І якщо Україна зможе захистити своє небо і витіснити з нього Росію, вона буде в набагато сильнішій позиції.

Кулеба також наполягає на підтримці України для побудови кращої співпраці між оборонними галузями, щоб забезпечити стабільність поставок.

Стосовно заморожених активів він сказав, що Росія повинна заплатити за збитки в Україні. Кулеба не погодився з аргументами про те, що існують правові обмеження в рамках фінансового регулювання, які перешкоджають їх використанню.

Активи, заморожені лише у трьох країнах, Великій Британії, Люксембурзі та Швейцарії, фінансуватимуть ремонт усієї пошкодженої інфраструктури в Україні, такої як аеропорти, мости і дороги. Якщо ви також візьмете 180 мільярдів євро російських активів, заморожених у системі Euroclear у Бельгії, це дозволить профінансувати більш широкі зусилля з відновлення та ремонт лікарень і шкіл, — каже Кулеба. Поширити

Плани України на найближчий час

Кулебу також запитали, які плани має Україні на найближчі кілька місяців. Міністр відповів — боротися і перемогти.

Він звернув увагу на те, що майже у всіх російських ракетах та дронах, які були вироблені за останні 2 роки, багато західних запчастин. За деякими даними, 95% сучасної російської зброї приходить із Заходу.