Кулеба у Давосі назвав дві нагальні потреби України
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Політика
Дата публікації

Кулеба у Давосі назвав дві нагальні потреби України

Дмитро Кулеба
Джерело:  The Guardian

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що наразі Україні найбільше потрібні дві речі – протиповітряна оборона та використання заморожених російських активів.

Україні потрібні засоби ППО і зморожені активи РФ

Таку заяву він зробив під час Українського сніданку у рамках Всесвітнього економічного форуму.

Кулеба пояснив, протиповітряна оборона — це літаки, ракети, перехоплювачі та радіоелектроніка, каже він. І якщо Україна зможе захистити своє небо і витіснити з нього Росію, вона буде в набагато сильнішій позиції.

Кулеба також наполягає на підтримці України для побудови кращої співпраці між оборонними галузями, щоб забезпечити стабільність поставок.

Стосовно заморожених активів він сказав, що Росія повинна заплатити за збитки в Україні. Кулеба не погодився з аргументами про те, що існують правові обмеження в рамках фінансового регулювання, які перешкоджають їх використанню.

Активи, заморожені лише у трьох країнах, Великій Британії, Люксембурзі та Швейцарії, фінансуватимуть ремонт усієї пошкодженої інфраструктури в Україні, такої як аеропорти, мости і дороги. Якщо ви також візьмете 180 мільярдів євро російських активів, заморожених у системі Euroclear у Бельгії, це дозволить профінансувати більш широкі зусилля з відновлення та ремонт лікарень і шкіл, — каже Кулеба.

Плани України на найближчий час

Кулебу також запитали, які плани має Україні на найближчі кілька місяців. Міністр відповів — боротися і перемогти.

Він звернув увагу на те, що майже у всіх російських ракетах та дронах, які були вироблені за останні 2 роки, багато західних запчастин. За деякими даними, 95% сучасної російської зброї приходить із Заходу.

І це не через те, що санкції погані, а тому, що вони налаштували бізнес-схеми для їх обходу. У Заходу — найкращий фінансовий розвиток у світі. Я не вірю, що у них немає спроможності відстежити й припинити ці поставки. Тому що ви платите двічі: по-перше, ви платите, коли допомагаєте Україні відновитися від атак, а по-друге — ви платите своєю репутацією, адже зброя, яка летить атакувати Україну, має складові країн Заходу, — заявив Кулеба.

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