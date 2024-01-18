Кулеба в Давосе назвал две неотложные потребности Украины
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Кулеба в Давосе назвал две неотложные потребности Украины

Дмитрий Кулеба
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Источник:  The Guardian

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что сейчас Украине больше всего нужны две вещи – противовоздушная оборона и использование замороженных российских активов.

Украине нужны средства ПВО и замороженные активы РФ

Такое заявление он сделал во время Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума.

Кулеба объяснил, что противовоздушная оборона — это самолеты, ракеты, перехватчики и радиоэлектроника. И если Украина сможет защитить свое небо и вытеснить из него Россию, она будет в гораздо более сильной позиции.

Кулеба также настаивает на поддержке Украины для создания лучшего сотрудничества между оборонными отраслями, чтобы обеспечить стабильность поставок.

По замороженным активам он сказал, что Россия должна заплатить за разрушения в Украине. Кулеба не согласился с аргументами о том, что существуют правовые ограничения в рамках финансового регулирования, препятствующие их использованию.

Активы, замороженные только в трех странах, Великобритании, Люксембурге и Швейцарии, будут финансировать ремонт всей поврежденной инфраструктуры в Украине, такой как аэропорты, мосты и дороги. Если вы также возьмете 180 миллиардов евро российских активов, замороженных в системе Euroclear в Бельгии, это позволит профинансировать более широкие усилия по восстановлению и ремонту больниц и школ, — говорит Кулеба.

Планы Украины на ближайшее время

Кулебу также спросили, какие планы у Украины на ближайшие несколько месяцев. Министр ответил – бороться и победить.

Он обратил внимание на то, что почти во всех российских ракетах и дронах, произведенных за последние 2 года, много западных запчастей. По некоторым данным, 95% современного русского оружия приходит с Запада.

И это не потому, что санкции плохие, а потому, что они настроили бизнес-схемы для их обхода. У Запада – лучшее финансовое развитие в мире. Я не верю, что у них нет возможности отследить и прекратить эти поставки. Потому что вы платите дважды: во-первых, вы платите, когда помогаете Украине восстановиться от атак, а во-вторых — вы платите своей репутацией, ведь оружие, летящее атаковать Украину, имеет составляющие стран Запада, — заявил Кулеба.

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