Почему отдельные партнеры Украины лояльно относятся к Путину — ответ Кулебы

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, не все партнеры Украины негативно относятся к кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину, даже после развязанной им войны.
Почему не все партнеры Украины разделяют позицию Киева по отношению к стране-агрессорке
Глава МИД в интервью журналистам издания Foreign Affairs подчеркнул, что те, кто считает, что кремлевский диктатор до сих пор остается политическим лидером, якобы допустившим серьезную ошибку, предлагают выгодную Кремлю линию.
Что не так с политикой партнеров Украины к развязанной Россией войне
По его словам, в Украине помнят все многочисленные попытки договориться с кремлевским руководством, перезапустить двусторонние отношения, умиротворить агрессора и привлечь к сотрудничеству, однако все они оказались безуспешными.
Кулеба отметил, что это концептуальные основы недостатков нынешней политики.
Глава МИД подчеркнул, что договориться с Путиным невозможно, равно как и умиротворить его.
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