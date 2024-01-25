Почему отдельные партнеры Украины лояльно относятся к Путину — ответ Кулебы

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, не все партнеры Украины негативно относятся к кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину, даже после развязанной им войны.

Почему не все партнеры Украины разделяют позицию Киева по отношению к стране-агрессорке

Я думаю, что у нас есть две концептуальные проблемы. Первая состоит в том, что даже не все наши друзья считают Путина злом. Они по-прежнему считают его человеком, лидером, совершившим серьезную ошибку, за которую ему придется расплачиваться, но не злом, которое должно быть устранено как политическая концепция, как способ ведения международных дел, - отмечает Кулеба. Поделиться

Глава МИД в интервью журналистам издания Foreign Affairs подчеркнул, что те, кто считает, что кремлевский диктатор до сих пор остается политическим лидером, якобы допустившим серьезную ошибку, предлагают выгодную Кремлю линию.

Но если вы считаете его злом, которое должно прекратить свое существование по мировым делам, я имею в виду не физически, тогда, конечно, это другая стратегия. И я думаю, что проблема в том, что даже некоторые наши друзья по-прежнему рассматривают Путина как лидера, совершившего ошибку, а не как лидера, превратившегося во зло. Несмотря на все уроки, которые он извлек из них за последние 20 лет своего правления, - объясняет Кулеба. Поделиться

Что не так с политикой партнеров Украины к развязанной Россией войне

По его словам, в Украине помнят все многочисленные попытки договориться с кремлевским руководством, перезапустить двусторонние отношения, умиротворить агрессора и привлечь к сотрудничеству, однако все они оказались безуспешными.

И второй концептуальный вопрос, с которым мы все еще сталкиваемся – это линия на то, что Россия не должна выиграть эту войну. Мы с первого дня говорили, что правильнее было бы сказать, что Украина должна выиграть эту войну. Потому что Украина должна выиграть войну, а Россия не должна выиграть эту войну. Это также две разные стратегии, - подчеркнул глава МИД. Поделиться

Кулеба отметил, что это концептуальные основы недостатков нынешней политики.

И я не хочу сказать, что все неправильно. На самом деле, то, что Запад сделал после 24 февраля 2022 года, является выдающимся и замечательным, но он мог бы сделать гораздо больше, если бы эти две концепции не стояли на его пути к победе. Поэтому пора убрать эти две концепции из инструментария нашего мышления и подойти к ситуации по-другому, - призывает Кулеба. Поделиться

Глава МИД подчеркнул, что договориться с Путиным невозможно, равно как и умиротворить его.