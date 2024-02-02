Чому РФ стала менше атакувати Україну дронами "Ланцет" — пояснення Forbes

Ймовірно, після великої “бавовни” 9 серпня 2023 року на "Загорському оптико-механічному заводі" виробництво російських дронів “Ланцет” впало.

Росіяни стали менше використовувати дрони “Ланцет”

Видання Forbes порахувало використання росіянами дронів-камікадзе "Ланцет" у 2023 році та дійшло висновку про падіння їхнього виробництва, що може бути пов’язано з вибухом на території "Загорського оптико-механічного заводу" в Сергієвому Посаді Підмосков'я 9 серпня минулого року.

За даними видання, росіяни у серпні застосували 126 "Ланцетів", а вже у грудні минулого року кількість ударів дронами-камікадзе знизилась до 59.

Замість того, щоб зростати, виробництво Lancet було скорочено. Щось сталося в серпні, що завадило ZALA (ZALA Aero Group – компанія РФ, що спеціалізується на розробці БПЛА – ред.) перетворити корпус Lancet на готову продукцію, – зазначає видання. Поширити

Видання зазначає, що "Ланцет" складається з імпортних компонентів, включаючи двигун і бортову електроніку. Єдині елементи, які виготовляють росіяни самостійно, це планери, блок живлення та камери.

Вказується, що вибух на "Загорському оптико-механічному заводі" міг перервати саме постачання камер для дронів-камікадзе.

"Ланцет" є однією з основних бойових одиниць, які ворог використовує на фронті проти української бронетехніки, систем ППО, РЛС, і не тільки. Так само, як і інші продукти компанії ZALA AERO.

Велика “бавовна” у Підмосков'ї

9 серпня стався вибух на території "Загорського оптико-механічного заводу" в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї. Сильною вибуховою хвилею вибило шибки в прилеглих будівлях. Унаслідок вибуху постраждали 43 людини, 4 будівлі повністю зруйновані, ще 20 пошкоджені.

Місцева влада заявила, що місцем детонації став склад піротехніки в приміщенні, орендованому компанією "Піро-Росс" у заводу.

Однак директор компанії Сергій Чанкаєв спростовував цю інформацію, заявивши, що вибух стався не на складі піротехніки, а на сусідньому складі, де зберігалися металеві труби і не було жодних горючих матеріалів.

Також російське видання "Агентство" писало, що "Загорський оптико-механічний завод" у Підмосков'ї, на якому 9 серпня прогримів вибух, брав участь у розробці "стелс"-бомбардувальника нового покоління.