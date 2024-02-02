Почему РФ стала меньше атаковать Украину дронами "Ланцет" — объяснение Forbes

Вероятно, после большой "бавовны" 9 августа 2023 года на "Загорском оптико-механическом заводе" производство российских дронов "Ланцет" упало.
Россияне стали меньше использовать дроны "Ланцет"
Издание Forbes посчитало использование россиянами дронов-камикадзе "Ланцет" в 2023 году и пришло к выводу о падении их производства, что может быть связано с взрывом на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде Подмосковья 9 августа прошлого года.
По данным издания, россияне в августе применили 126 "Ланцетов", а уже в декабре прошлого года количество ударов дронами-камикадзе снизилось до 59.
Издание отмечает, что "Ланцет" состоит из импортных компонентов, включая двигатель и бортовую электронику. Единственные элементы, которые производят россияне самостоятельно, это планеры, блок питания и камеры.
Указывается, что взрыв на "Загорском оптико-механическом заводе" мог прервать саму поставку камер для дронов-камикадзе.
"Ланцет" - одна из основных боевых единиц, которые враг использует на фронте против украинской бронетехники, систем ПВО, РЛС, и не только. Так же, как и другие продукты компании Zala Aero.
Большая "бавовна" в Подмосковье
9 августа произошел взрыв на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Сильной взрывной волной выбило стекла в близлежащих постройках. В результате взрыва пострадали 43 человека, 4 здания полностью разрушены, еще 20 повреждены.
Местные власти заявили, что местом детонации стал состав пиротехники в помещении, арендованном компанией "Пиро-Росс" у завода.
Однако директор компании Сергей Чанкаев опровергал эту информацию, заявив, что взрыв произошел не на складе пиротехники, а на соседнем складе, где хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.
Также российское издание "Агентство" писало, что "Загорский оптико-механический завод" в Подмосковье, на котором 9 августа прогремел взрыв, участвовал в разработке "стелса"-бомбардировщика нового поколения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-